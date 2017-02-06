Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarına başladı

SPOR Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına başladı.Lige verilen Türkiye Kupası arasını hazırlık maçı yaparak değerlendiren Aytemiz Alanyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına sabah antrenmanıyla başladı. Teknik direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı. Antrenmana sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ile ayağındaki ağrı nedeniyle Donald Guerrier katılmadı.'HOCA DEĞİŞİKLİĞİ İYİ GELDİ'Sportif Direktör Taner Savut, teknik direktör değişiminin takıma yeni bir hava kattığını söyledi. Hoca değişimin takımda olumlu etkileri olduğunu belirten Savut, "Hoca değişikliği yaptık. Bu değişikliğin oyunculara iyi geldiğini düşünüyorum. Safet hocamızın gelişi takıma hemen yansıdı. Daha farklı bir takım görüntüsündeyiz. Şu an ortada sinerjisi yüksek, morali ve neşesi yerinde, her geçen gün özgüveni giderek artan bir Alanyaspor var. Son oynadığımız hazırlık maçında da bu bariz gözüktü" dedi.'KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ'Takımdaki olumlu havanın kendilerini sevindirdiğini anlatan Savut, "Biz zaten kaliteli bir takımdık. Bazı şansızlıklar yaşadık. Cumartesi günü oynayacağımız Gençlerbirliği maçında artık sahada özgüvenli, kalitesini sahaya ve sonuçlara yansıtan bir takım hüviyetinde olacağımızı düşünüyorum. Kendi sahamızda oynayacağımız bütün maçlara kazanmak için çıkacağız" diye konuştu.Turuncu yeşilli takım hazırlıklarını yarın 10.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FOTOĞRAFLI