Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: 3-0

Engin ANAK / ALANYA(Antalya), ()
STAT: Bahçeşehir Okulları Arena
HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Erkan Akbulut (xxx), Osman Gökhan Bilir(xxx)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Efecan (xxx), Emre Akbaba (xxx)(Dk.77 Emre Nefiz xx), Landel (xxx), N'Skala (xxx), Tzavellas (xxx), Omerou (xxx), Fernandes (xxxx)(Dk.73 Plet xx), Gassama (xxx), Lazic (xxx)(Dk.62 Birol xx), Vagner (xxxx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (x)- Ahmet (xx), Uğur (xx), Serdar (x), Santos (xx), Ring (x)(Dk.46 Murat xx), Baruffi (x)(Dk.46 Vedat xx), Issah (x)(Dk.23 Scekic xx), Khalili (xxx), Anıl (xx), Velikonja (xx)
GOLLER: Dk.6 Fernandes, Dk.45 Vagner, Dk.49 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Emre Akbaba, Lazic (Aytemiz Alanyaspor), Ahmet (Gençlerbirliği)
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni seyircisi önünde 3-0 yendi.
6'ncı dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba rakibinden kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Vagner'e gönderdi. Vagner'de topu soldan Fernandes'e bıraktı. Fernandes gelişine sert vurarak topu ağlara gönderdi: 1-0.
12'nci dakikada sağdan gelişen atakta topu taç çizgisinde rakip sahaya taşıyan Gassama ceza sahasına ortaladı. Rakiplerinden sıyrılan Fernandes'in kafa vuruşunda top direği sıyırarak auta çıktı.
20'nci dakikada topu orta sahada rakibinden kurtaran Vagner'in ceza sahasına sokularak iki Gençlerbirliği oyuncusunun arasından yaptığı çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
45'inci dakikada Emre Akbaba topu ceza sahasına gönderdi. Efecan'ın rakibinden sıyrılarak attığı şutta top kaleci Hopf'tan döndü. Vagner önünde kalan topu ağlara bıraktı: 2-0.
İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonlandı.
49'uncu dakikada N'Skala sol kanatta topu Emre Akbaba'ya pas verdi. Emre Akbaba kontrol ettiği topu filelerle buluşturdu: 3-0.
87'nci dakikada Efecan topu rakipten çalarak sağdan hızla ilerledi. Ortasında Emre Nefiz'in kafa vuruşunda kaleci Hopf meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
90'ıncı dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Velikonja'nın ortasında kale önünde topla buluşan Vedat'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topu Aytemiz Alanyaspor defansı kornere gönderdi.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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