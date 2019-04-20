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Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,() - Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı. Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını...

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Engin ANAK / ALANYA-ANTALYA,() - Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasıyla başladı. Sürat ve reaksiyon çalışmasının ardından futbolcular antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Sakatlığı bulunan Joel Obi ve Georgios Tzavellas antrenmana katılmadı. Obi, Tzavellas ve kart cezalısı Ceyhun Gülselam maç kadrosunda bulunmuyor.

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