Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-0

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) ()

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), Serkan Ok (xxx), İsmail Şencan (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx) - Baiano (xxx), Welinton (xxx), Caulker (xxx), Nsakala (xxx), Sackey (xxx), Campos (xxx) (Dk. 90+2 Jr. Fernandes), Ozan (xxx), Efecan (xxxx)(Dk. 90+3 Hasan Ayaroğlu), Lucas Villafanez (xxx) (Dk. 90 Taha), Cisse (xxx)

FENERBAHÇE: Harun (xxx) - İsla (xxx), Skrtel (xxx), Serdar (xx) (Dk. 46 Sadık xxx), İsmail (xx (Dk. 60 Frey x), Mehmet Topal (xxx), Dirar (xxx), Eljif (xxx), Tolgay (xxx) (Dk. 70 Miha Zajc x), Valbuena (xxx), Ayew (xxx)

GOLLER: Dk. 57 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KART: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. Düşme hattından kurtulmak isteyen Fenerbahçe ve Avrupa’ya gitmek isteyen Alanyaspor’un kritik mücadelesinde gülen taraf Efecan Karaca’nın tek golüyle ev sahibi Aytemiz Alanyaspor oldu.

5’inci dakikada Aytemiz Alanyaspor’un korner vuruşunu Villafanez kullandı. Bu oyuncu topu kale önüne yükseltti ancak top Fenerbahçe defansından döndü. Dönen topa Welinton vurdu ancak topa kaleci Harun müdahale etti. Kale önünde oluşan karambolda ise dönen topa Campos vurdu ancak top kaleciye çarparak kornere çıktı.

9’uncu dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası gerisinden Ozan gelişine vurdu. Savunmadan dönen topu ise Campos tekrar sert bir şutla kaleye gönderdi. Bu şutta top oldukça üstten auta gitti.

15’inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa kale alanı içinde Cisse röveşata vurdu, kaleci Harun yakın mesafeden gelen topa uzanarak son anda çıkardı. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.

40’ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Baiano, sağ çaprazdan yüksek gönderdiği topa Ozan iyi yükseldi. Ozan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

45’inci dakikada Efecan'ın pasında Welinton son çizgide topu içeri çevirdi. Bu pozisyonda Lucas'ın vuruşu savunmadan geri döndü.

Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

48’inci dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Welinton'un ortasında Caulker'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

50’nci dakikada Fenerbahçe'nin maçtaki ilk en etkili atağında Valbuena'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Haydar uzandı ve topu kornere tokatladı.

57’nci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Campos’un ortasında defanstan seken topa arka direkte Villafanez uzandı. Kalenin diğer köşesine yükselen topa Efecan’ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

64’üncü dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Valbuena'nın ortasında Dirar'ın gelişine yaptığı vuruşa top üstten auta gitti.

71’inci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Campos’un ara pasında topla buluşan N’Sakala topu kale önüne yükseltti. Ceza sahası ortasında topla buluşan Cisse’nin gelişine vuruşu diğer köşeye uzanan kaleci Harun’un ayağına çarparak kornere gitti.

83’üncü dakikada Cisse net gol pozisyonunda topu dışarı vurdu. Cisse, pas verdiği Campos'un aşırtma pasında ceza alanı içerisinde kaleci Harun’la karşı karşıya kaldı. Cisse'nin yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.

84’üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Campos, hızla rakip kaleye yaklaşırken kaleci Harun'un önde olduğunu görünce aşırtma vuruş denedi. Top az farkla dışarı gitti.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI