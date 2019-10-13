Aytemiz Alanyaspor - FC Desna: 2-2
Engin ANAK / ALANYA (Antalya), () - Aytemiz Alanyaspor hazırlık maçında Ukrayna'nın FC Desna takımıyla 2-2 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e verilen milli maç arasında Ukrayna'nın FC Desna takımıyla hazırlık maçı yaptı....
Engin ANAK / ALANYA (Antalya), () - Aytemiz Alanyaspor hazırlık maçında Ukrayna'nın FC Desna takımıyla 2-2 berabere kaldı.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e verilen milli maç arasında Ukrayna'nın FC Desna takımıyla hazırlık maçı yaptı. Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 7'nci dakikasında Dmytro sağdan ceza sahasına girerek yerden vurdu top Haydar'dan sekti. Tekrar önünde bulan oyuncu topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 24'üncü dakikada sağ kanattan Baiano ortaladı. Cisse yakın mesafeden plase vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 29'uncu dakikada Fernandes'in soldan ortasında kaleciyi geçen topu Cisse kafayla filelere gönderdi: 2-1. İlk yarı Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın 49'uncu dakikasında konuk takım Andry ile eşitliği yakaladı: 2-2. Mücadele bu sonuçla tamamlandı.
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