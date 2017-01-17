Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Aytemiz Alanyaspor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () – SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile anlaştı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Ertuğrul hocamızla el sıkıştık” dedi. Aytemiz...

Aytemiz Alanyaspor, Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () – SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile anlaştı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Ertuğrul hocamızla el sıkıştık” dedi.
Aytemiz Alanyaspor’da Hüseyin Kalpar’ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi. Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Şu an itibarıyla Ertuğrul Sağlam hocamız camiamıza hayırlı olsun. 1 dakika önce el sıkıştık. Henüz bitmeden yazan çizenler yanlış bilgi almışlar. Doğrusu benim ağzımdan çıkıncadır” paylaşımı yaptı.
‘ERTUĞRUL HOCAMIZLA EL SIKIŞTIK’
Doğan Haber Ajansı’na konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:
“Önceden yazdılar, çizdiler de bitmeden bir şeyi ama benim ağzımdan çıkmayan her şey yalandır. Gelin ata binmiş de ya nasip demişler, son dakika olmamış. Bu işler böyledir. Neticesinde 3 dakika önce ‘hayırlı olsun’ dedik, el sıkıştık. İnşallah Alanya’ya gelecek. Hayırlaştık Ertuğrul hocamla. Ertuğrul hocamızla el sıkıştık, resmi sözleşme imzalayacağız.”
İSTANBUL’DA GÖRÜŞÜLDÜ
Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç ile Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik’in İstanbul’da Ertuğrul Sağlam ile görüşerek anlaştığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55