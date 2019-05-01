Aytemiz Alanyaspor erteleme talebini geri çekti

ENGİN ANAK / ALANYA-ANTALYA,() - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı erteleme talebini geri çekti.

Turuncu-Yeşilli kulüpten yapılan açıklama, "Başkanımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir toplantı yapmıştır. Futbolcularımız toplantıda 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulumuz Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bugün yaptığı erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanmasını istemiştir” ifadelerini kullanıldı.