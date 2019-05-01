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Aytemiz Alanyaspor'dan TFF'ye erteleme talebi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()  Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.  Aytemiz...

Aytemiz Alanyaspor'dan TFF'ye erteleme talebi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () 

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu. 
Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun bulunduğu VIP minibüsün su tahliye kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada Çek forvet oyuncusu Josef Sural'ın yaşamını yitirmesinin ardından Alanyaspor'da yönetim kurulu pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

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