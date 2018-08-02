Aytemiz Alanyaspor'dan teröre lanet

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AYTEMİZ Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet, Hakkari'de hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın fotoğraflarının basılı olduğu tişörtleri giyerek, terörü lanetledi.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da başlayan ve Topuk Yaylası kampıyla devam eden Aytemiz Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından dün akşam kendi tesislerinde bir araya gelerek çalışmalarına tekrar başladı. Turuncu yeşilli takım saat 20.00'de başlayan antrenmana, astsubay Serkan Karakaya'nın Yüksekova'da hain terör saldırısı sonucu şehit düşen eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile birlikte çekilen fotoğrafının basıldığı tişörtleri giyerek çıktı. Teknik ekip ve futbolcular üzerlerindeki tişörtlerle toplu halde fotoğraf çektirerek 'Terörü lanetliyoruz' mesajı verdi.

Takım daha sonra ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

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