Aytemiz Alanyaspor'dan hakem kararlarına tepki

AYTEMİZ Alanyspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Süper Lig'in son 3 haftasında aleyhlerine yapılan bariz hakem hatalarının hem kendilerini üzdüğünü hem de fazlasıyla mağdur ettiğini söyledi.Alanyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, lig lideri oldukları bu dönemde, özellikle Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında aleyhlerine verilen hakem kararlarının şüpheye mahal vermeyecek şekilde hatalı olduğunu söyledi. Bu denli açık pozisyonlarda verilen hatalı kararların gelecek haftalar öncesi kendilerini endişelendirdiğini belirten Özçelik, "Hatalar zinciri bundan 3 hafta önce oynanan Beşiktaş maçıyla başlamıştır. Maçın hakemi Arda Kardeşler, 19'uncu dakikada Burak Yılmaz'ın futbolcumuz Ceyhun Gülselam'a kasıtlı bir şekilde dirseğiyle vurduğu pozisyonda kırmızı kart vermesi gerekirken, pozisyonu sarı kartla geçiştirmiştir. İzleyen herkesin 'çok net kırmızı kart' dediği bu pozisyonda sarı kart kararının çıkması kalfalarda soru işareti uyandırmıştır" dedi."HAKEMİN YANLIŞ KARARLARI NEDENİYLE PUAN KAYBETTİK"Aynı maçın 60'ıncı dakikasında Atiba'nın ceza sahası içerisinde topla bariz bir şekilde elle oynamasına rağmen hakem Arda Kardeşler bu pozisyonu da es geçtiğini iddia eden Özçelik, şunları kaydetti: "Bu maçta VAR hakemi olan Volkan Bayarslan da hem Burak'ın, hem de Atiba'nın pozisyonlarını görmezden gelmiş ve herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. Bulunduysa da hakem Arda Kardeşler bu uyarıyı dikkate almamıştır. Bu maçta hakemin yanlış kararları nedeniyle takımımız puan kaybetmiştir."ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIMetin Fahri Özçelik, Çaykur Rizespor ile oynadıkları müsabakada ise Samudio'ya verilmesi gereken kırmızı kartın, sarı kartla geçiştirildiğini savundu. Geçen hafta oynadıkları Gaziantep FK maçının son dakikasında da rakip oyuncu Morais'in kendisini yere bıraktığı pozisyonda, hakem Serkan Tokat'ın seyirci baskısıyla faul kararı verdiğini kaydeden Özçelik, "Bu pozisyon sonunda kalemizde golü gördük. Bu hatalı kararla da 2 puan kaybı yaşanmıştır" diye konuştu."VAR EN İYİ ŞEKİLDE KULLANILSIN"Metin Fahri Özçelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "71 yıllık şanlı tarihinde ilk kez lider konumda olan takımımız aleyhine son 3 haftada art arda verilen bu kararlara bir anlam veremiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun da hakemlerin bu hatalı kararları sonrasında ne gibi bir yaptırım uyguladığını merak ediyoruz. Bundan sonra oynanacak maçlarda da hakem hatalarıyla karşı karşıya kalabileceğimizden büyük endişe duyuyoruz. Süper Lig'in en çok gol atan ve en çok pozisyona giren takımlarından biri olan Aytemiz Alanyaspor liderliğe bileğinin hakkıyla gelmiştir. Son 3 haftadaki hakem hataları olmasaydı 3-5 puan farkla lider olabilirdik. Temennimiz, MHK ve hakemlerimizin maçları yönetirken bir an önce büyük - küçük takım ayrımını bırakması, VAR sisteminin işletilmesi, hakemlerin de VAR'ı gerekli yerlerde en güzel şekilde kullanmasıdır. Hakem hatalarının en aza inmesi ve maçların adil bir şekilde yönetilmesi en büyük arzumuzdur."