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Aytemiz Alanyaspor'dan Efecan açıklaması
AYTEMİZ Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Efecan Karaca'nın durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabileceği belirtildi. Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor,...
SPOR 14.10.2019, 16:19
AYTEMİZ Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Efecan Karaca'nın durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabileceği belirtildi.
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, başarılı oyuncusu Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp doktoru İsmail Yetkin, A Milli Takım kampından ayrılan Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili, "Efecan, milli takım antrenmanında karın kasına gelen darbe sonrası ağrı hissetmiş. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontroller sonrası futbolcumuzun durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte idmanlara çıkabileceği öngörülmüştür" dedi.
Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, başarılı oyuncusu Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp doktoru İsmail Yetkin, A Milli Takım kampından ayrılan Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili, "Efecan, milli takım antrenmanında karın kasına gelen darbe sonrası ağrı hissetmiş. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontroller sonrası futbolcumuzun durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte idmanlara çıkabileceği öngörülmüştür" dedi.
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