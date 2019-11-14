Son Dakika
Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe hazırlığı başladı
AYTEMİZ Alanyaspor ligin 12'nci haftasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına tesislerde...
SPOR 14.11.2019, 17:38
AYTEMİZ Alanyaspor ligin 12'nci haftasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Milli takım kadrolarında yer alan futbolcular Efecan Karaca, Bakasetas ve N'Sakala ile sakatlığı bulunan futbolcular Lokman ve Juanfran antrenmana katılmadı. Ceyhun Gülselam ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Milli takım kadrolarında yer alan futbolcular Efecan Karaca, Bakasetas ve N'Sakala ile sakatlığı bulunan futbolcular Lokman ve Juanfran antrenmana katılmadı. Ceyhun Gülselam ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Kasım 2019
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:44
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:53
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6