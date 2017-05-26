Aytemiz Alanyaspor'da Galatasaray mesaisi

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Safet Susic, "Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz, fakat yenip yenemeyeceğimizi söyleyemem ama, isteyeceğimizi söyleyebilirim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Taktik çalışmalarına ağırlık veren Teknik Direktör Safet Susic, hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle sabah antrenmanlarını akşama aldı. Turuncu yeşilli takım Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Oyuncuların tamamının katıldığı idmanda taktik çalışma yapıldı. Aytemiz Alanyaspor'da kart cezalısı Kenneth Omeruo, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

'O MAÇTA ÇOK SİNİRLENDİM'

Teknik Direktör Safet Susic, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Galatasaray hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, Galatasaray maçının Akhisar Belediyespor maçından daha iyi geçeceğini umut ettiklerini söyledi. Akhisar Belediyespor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle döndüklerini hatırlatan Susic, "O maçtan sonra çok sinirlendim, elbette maç kaybedilir, bu gayet normal ama bu şekilde maç kaybetmek çok üzücü, utanç verici. Eksik oyuncularımız vardı; Haydar, Candeias ve Sackey. Onların dönüşüyle daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Galatasaray'a karşı mücadele edeceğiz, fakat yenip yenemeyeceğimizi söyleyemem, ama isteyeceğimizi söyleyebilirim" dedi.

'GÖRMEMİZ LAZIMDI'

Akhisar maçında daha önce yedek kulübesinde olan oyuncuların forma bulduğu konusundaki soru üzerine Susic, "Zlamal'a, Dodo ve Cenk Ahmet'e de şans verdik. Önümüzdeki sezon elimizde ne olacak? Bu oyuncular bize ne verebilirler? Bunu görmemiz lazımdı. Bazı şeyleri de görme imkanımız oldu. Bu açıdan iyi tarafından baktığımız zaman bunu gördük" diye konuştu.

'KALMALARINDAN YANAYIM'

Bir gazetecinin 'Takımın mevcut kadrosu hakkında ne düşünüyorsunuz' sorusunun üzerine Susic, şöyle dedi:

"Kiralık oyuncuların takımda kalmasını ben de istiyorum. Ama esas soru kulüp onları burada tutabilecek mi? Çünkü bizim dışımızda olan bir olay bu. Ancak ben onların kalmalarından yanayım. Aynı şekilde takımımıza faydalı olacak yeni oyuncuları getirmeyi elbette istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntü

-Safet Susic'in açıklamaları

HABER - KAMERA: Engin ANAK / ALANYA(Antalya), ()