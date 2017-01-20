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Aytemiz Alanyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından teknik...

Aytemiz Alanyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından teknik direktör arayışını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
'ALTYAPI HOCALARIYLA HAZIRLANIYORUZ'
Antrenmanın ardından açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, 3 sezon birlikte büyük başarılar yaşadıkları Hüseyin Kalpar'a teknik direktörlük hayatında başarılar dilediklerini söyledi. Zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Savut, “Beşiktaş maçı öncesinde bir kan değişikliği söz konusu. Altyapı hocaları nezaretinde Beşiktaş maçına hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük bir takım ama kendi sahamızda oynayacağız. Yapılaması ve yapılmaması gerekenler konusunda hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Puan almak için çalışacağız" dedi.
2 OYUNCU KART CEZALISI
Takımda eksik oyuncuların olduğunu aktaran Taner Savut, "Deniz Vural'ın uzun süren sakatlığı söz konusu, Sackey ise bireysel performans antrenörü eşliğinde çalışıyor. Candeias ve Omeruo da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Guerrier'in de ufak bir rahatsızlığı vardı. Onu atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş maçından umutluyum. Devre arasında iyi hazırlandık" diye konuştu.

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