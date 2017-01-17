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Aytemiz Alanyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

  Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını...

Aytemiz Alanyaspor'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

 

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde saat 18.00'de yapılan antrenmana izinli olan Plet katılmazken, Sackey ve Suley takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmandan az önce resmi imzasını atan yeni transfer Cenk Ahmet de idmana katıldı. Futbolcular antrenmandan önce yeni takım arkadaşlarını tebrik etti.

Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından takım antrenmana Altyapı Antrenörü Mustafa Camunak gözetiminde çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı taktik çalışmayla noktaladı.

LOVE, OĞLU İLE İDMANDA

Antrenmana gelen Vagner Love'un 6 yaşındaki oğlu Caua babasıyla antrenman başlayana kadar vakit geçirdi. Futbolcuların da ilgi gösterdiği Caua antrenmanın başlamasıyla sahanın kenarına geçerek idmanın sonuna kadar babasını izledi.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan fotolar

- Vagner Love ile oğlu Caua'nın görüntüsü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

 

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