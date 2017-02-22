Aytemiz Alanyaspor'da Adanaspor hazırlıkları sürüyor

SPOR Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Adanaspor'u ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklara başladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Sakatlığı atlatan Cenk Ahmet, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu. Isınma hareketlerinin ardından teknik adam Safet Susic, Alanyaspor U21 takımıyla as takım arasında maç yaptırdı. Maçta A takımdan Aissati'yi U21 takımında değerlendirirken, Trabzonspor maçında ilk 18'de yer alan altyapı oyuncusu genç Ümit Türker'i ise as takımda oynattı. Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı taktik antrenmanla sürdürecek. Adanaspor kafilesinin ise yarın öğle saatlerinde Alanya'ya gelerek kampa girmesi bekleniyor.'İKİNCİ YARI MAÇLARI ZOR OLUYOR'Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Trabzon deplasmanın bekledikleri gibi zorlu geçtiğini söyledi. Rakiplerinin son 4 maçı kazandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz de son maçımızda galip gelmiştik. Tabi deplasmanda bir puan bizim için iyi. Trabzon'dan alıyoruz. Zor ve zevkli bir maç oldu. Kaleci Haydar, kurtarışıyla ön plana çıktı, bir puanı almamızda arkadaşlarıyla etkisi oldu. Mağlup olmamak iyidir, gol de yemedik. Şimdi önümüzde bir Adanaspor maçı var. Yukarıya çıkmak istiyor bizim gibi. İçeride dışarıda her maç zordur. Kolay takım ve maç yoktur. Herkes herkesi yenebilecek güçte. İyi bir hazırlıkla iyi bir netice almak istiyoruz. Sonucun iyi olması temennisindeyiz. Özellikle ikinci yarı maçları daha zor oluyor" dedi.'İLGİSİZLİK BİZİ ÜZÜYOR'Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkmasına rağmen şehirden gerektiği kadar ilginin gösterilmediğini vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Taraftar geliyor ama belli bir taraftarın değil şehrin dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerekiyor. Antep maçında cezalı duruma düşen yaklaşık 11 bin kişilik gruba rağmen Trabzon bizim maçta stadı doldurdu. Bu güzel bir şey. Trabzon taraftarı yaptı, biz neden Alanya'da bunu yapamıyoruz? Biraz duyarlı olmamız lazım. Şehrin Süper Lig takımına ilgisizliği bizi üzüyor. Tabi stada gelen belirli taraftar var ama şehir bu kadar değil. Bu kadarda bizim de performansımız düşüyor. Şu anda takıma şehrin sahip çıktığını düşünmüyorum. Bu takım Süper Lig'e kolay çıkmadı. Yerin dibindeydi neredeyse borç batağından aldık buralara getirdik. Takım Süper Lig'de ama şehrin haberi yok. Sitem etmekten yoruldum. Ne zaman ilgilenecekler merak ediyorum, biz de nereye kadar gideceğiz bilmiyoruz doğrusu" diye konuştu.

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