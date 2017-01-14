Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Kerem Ersoy (xxx), Süleyman Özay (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xx)- Berkan (xxx), Aissati (xx) (Dk.66 Landel xx), Emre (xx), Carlos (xxx), Candeias (xx), Glynor Plet (xxx), Fofana (xx), Omeruo (xx), Guerrier (xx) (Dk.65 Efecan xx), Taha (xx) (Dk.40 Vagner Love xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan (xxx)- Oboabona (xxx), Janster (xx), Tuszynski (x)(Dk.12 Ahmet xx), Kweuke (xxxx) (Dk.89 Oğulcan), Saadane (xxx), Mehmet (xxx), Recep (xx) (Dk.73 Petrucci xx), Dhurgham Ismail (xxx), Özgür Çek (xx), Ümit (xxx)

GOLLER: Dk.71 Vagner Love, Dk.90 Glynor Plet (Aytemiz Alanyaspor), Dk.2, Dk.62 Kweuke, Dk.34 Dhurgham Ismail (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk.75 Candeias (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Omeruo (Aytemiz Alanyaspor), Gökhan (Çaykur Rizespor)

SPOR Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.

2'nci dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı serbest vuruşta, Recep Niyaz'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Kweuke'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

10'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Berkan ve Aissati köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Aissati'nin ortaladığı top savunmadan döndü. Dönen topa Guerrier sert vurdu ve top defansa çarparak kornere gitti.

33'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Fofana orta sahadan ceza alanına koşu yapan Guerrier'e uzun bir pas attı. Gelen hava topuna yükselen Guerrier'in röveşata vuruşu az farkla auta gitti.

34'üncü dakikada gelişen Çaykur Rizespor kontratağında Ahmet'in ortasında ceza sahasında Dhurgham Ismail'in kafa vuruşunda top direğe çarparak ağalara gitti: 0-2.

62'nci dakikada Saadane'nin ara pasında defansın arkasında topla buluşan Kweuke, kaleci Haydar'ı da geçerek yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.

67'nci dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında topu orta sahada kazanan Candeias sağdan hızla rakip sahaya sokuldu. Bu oyuncunun kalenin arka direğine yaptığı ortada Vagner'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

71'inci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre'nin pasında Vagner Love'un sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.

75'inci dakikada Candeias sağdan ilerlemek isterken kendisinden topu çalan rakibine arkadan yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90'ıncı dakikada Berkan'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta havadan gelen top defanstan sekerek arka direğe gitti. Yükselen Glynor Plet'in kafa vuruşu kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluştu: 2-3.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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