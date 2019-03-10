Aytemiz Alanyaspor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xxx), Mehmet Metin (xxx), Abdullah Bora Özkara(xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx)- Isaac Sackey (xxx), Ceyhun (xxx), Efecan Karaca(xxxx), Ozan Tufan(xxx)(Dk.90 Taha), Baiano (xxx), N'Sakala (xxxx), Welinton (xxx), Tzavellas (xxx), Cisse (xxx), Sural(xx) (Dk.78 Cenk Ahmet xx)

BŞB ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic (xxx)- Obertan (xxx), Leo (xx), Emrah (xxx), İbrahim Akdağ(xx)(Dk.34 Kone xxx), Munsy (xxx), Fatih (xxx), Eduok (xx)(Dk.61 Gilles Sunu xx), Pierre Kanstrup (xx), Lokman (xxx), Jasmin Scuk (xxx)(Dk.75 Taylan Antalyalı xx)

GOLLER: Dk.45+2 Cisse, Dk.59 Welinton (P) (Aytemiz Alanyaspor), Dk.77 Sunu (P) (BŞB Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Cenk Ahmet (Aytemiz Alanyaspor), Pierre Kanstrup (BŞB Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

6'ncı dakikada gelişen Erzurumspor atağında Scuk'un pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Obertan bekletmeden sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

9'uncu dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Sural'ın ara pasında topla buluşan Cisse hızla ceza sahasına sokuldu. Geriden koşu yapan Efecan ile ceza sahasında duvar pası yapan Cisse gelişine vurduğu plase vuruşta top kaleci İbrahim'e çarparak ağlarla buluştu. Ancak VAR sistemini inceleyen maçın hakemi Mete Kalkavan pozisyonun ofsayt olduğuna karar vererek golü iptal etti.

20'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un soldan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Ozan, topu havalandırdı. Burada topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci İbrahim güçlükle kornere tokatladı.

23'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Ceyhun'un pasında topla buluşan Efecan ceza sahasına hızlı girdi. Topu düzelten Efecan'ın önüne hamle yapan kaleci İbrahim topu aldı.

44'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Baiano'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Efecan, Leo'dan sıyrılıp korner çizgisinden ceza sahasına girdi. Efecan burada bekleyen Sural'a topu gönderdi. Sural'ın vuruşunda savunmadan seken top N'Sakala'nın önüne düştü. Bu futbolcu ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top çatalı sıyırarak auta çıktı.

Maçın 45+2'nci dakikasındaki Alanyaspor atağında, sağ kanatta topla buluşan Efecan bekletmeden ortaladı. Kale önüne havalanan topa yükselen Papiss Cisse'nin boş alanda yaptığı kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğüyle sonlandı.

47'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan'ın şık pasında topla buluşan Baiano, sağdan ceza sahasına girdi. Burada Baiano'yu karşılayan Lokman'ın müdahalesiyle top dışarı çelindi fakat VAR sistemini inceleyen Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Papiss Cisse'nin vuruşunda kaleci Ibrahim Sehic gole izin vermedi.

52'nci dakikada gelişen Erzurumspor atağında Eduok'un soldan ortasına Emrah penaltı noktası üzerinden gelişine vurdu ancak kaleci Haydar topu çeldi.

59'ncu dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Ozan Tufan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Papiss Cisse, Kanstrup'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bu kez topun başına geçen Welinton'un vuruşu kaleci İbrahim'in solundan geçerek ağları havalandırdı: 2-0.

62'nci dakikada Alanyasporlu Ceyhun'un derinlemesine pasında savunma arkasına koşu yapan Sural topu aldı. Ceza sahası içine giren Sural'ın sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

77'nci dakikada gelişen Erzurumspor atağında Sunu'nun pasında ceza sahası içinde topa koşan Leo'ya, Efecan müdahale etti. Leo'nun yerde kaldığı pozisyonda Mete Kalkavan karşılaşmanın üçüncü penaltısını Erzurumspor lehine verdi. Penaltı atışını kullanan Gilles Sunu, topu kalenin ortasına sert bir vuruşla gönderdi: 2-1.

80'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın uzun pasında hızla ceza sahasına koşan Cisse yetişti. Cisse'nin ceza sahası içerisinden gelişine plase vuruşunu az farkla üstten dışarı gitti.

90+3'üncü dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Efecan defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi dördüncü kez penaltı noktasını işaret etti. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Cisse'nin vuruşu üsten dışarı çıktı.

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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