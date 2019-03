Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

Engin ANAK / ALANYA (Antalya) () - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27’nci haftasında sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, sahasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular idmana 2’ye 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. İdman yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

İdmana sakatlığı bulunan Villafanez ve Caulker katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Welinton ve Fernandes takımdan ayrı çalışırken, ağrıları bulunan Campos ise idmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Alanyaspor, Bursaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağını antrenmanla sürdürecek.

EFECAN KARACA: "ÇOK ÇALIŞTIM BURALARA GELMEK İÇİN"

İdmanda gazetecilere konuşan Efecan Karaca, 2’nci Lig’den bu yana Alanyaspor’da olduğunu belirterek, burada çok güzel bir ortam ve çok güzel bir arkadaşlık olduğunu aktardı. Karaca, “2’nci Lig'den bu yana oynadığım tüm arkadaşlara ve Alanyaspor'a bana yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Çok çalıştım buralara gelmek için ve çok şükür ki bana güvenenleri de mahcup etmedim. Süper Lig'de de kendimi kanıtlamaya çalıştım” dedi.

"SABRETTİĞİNİZDE HER ŞEYİ BAŞARABİLİRSİNİZ"

Kendisi için 'Süper Lig'de oynayamaz' denildiği hatırlatılan Efecan, “Tabii ki de böyle konuşmalar olacak. Sonuçta 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkıyorsunuz. Türk oyuncular için alt ligden çıkınca ‘oynayabilir mi, oynayamaz mı’ diye tartışmalar olur. Burada önemli olan çok çalışmak ve sabretmek diye düşünüyorum. Ben de bunların hepsini yaptım. İlk 10 maçta forma giyememiştim ama sabrettim ve çok çalıştım. Bunun mükafatını aldım. Bir şekilde sizi oynatıyorlar ve sabrettiğinizde her şeyi başarabilirsiniz. Ben de elimden geleni yaptım. Alanyaspor'da birlikte çalıştığım teknik direktörlerden ve oyuncu arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Ben herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışırım. Kendimi geliştirmek için daha çok çalışıyorum" diye konuştu.

"AİLEM DE MAÇI İZLEDİ"

Moldova ile oynanan maçta milli formayı giydiğini hatırlatan Efecan Karaca, milli formanın çocukluk hayali olduğunu vurguladı. Maçta değişiklik için kenara ilk geldiğinde çok heyecanlandığını, Şenol Güneş'in kendisine güvendiği için mutlu olduğunu kaydeden Efecan Karaca, şunları söyledi: "Ailem de maçı izledi ve ilk girişte çok heyecanlı olduğumun belli olduğunu söylediler. Şenol hocam bana kenarda ne yapmam gerektiğini söyledi ve çıktım oynadım. Burak ve Emre ağabeylerimin de bana çok faydaları oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hala heyecanlı oluyorsunuz ama sahanın içine girince her şey milli takım için oluyor ve o heyecanı yeniyorsunuz. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.”

FOTOĞRAFLI