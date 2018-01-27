Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor: 3-1

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Mehmet Kısal (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Sackey (xxx), Efecan Karaca (xxxx), Emre Akbaba (xxx), Cenk Ahmet (xx)(Dk.55 Barış Baştaş xx), Villafanez (xxx)(Dk.88 Filipe Augusto), N'Sakala (xxx), Welinton (xx), Tzavellas (xxx), Junior Fernandes (xxxx)(Dk.90 Berkan), Lamine Gassama (xx)

BURSASPOR: Harun (xx)- Tarouco (xxx), Aziz (xxx), Shehu (xxx), Barış Yardımcı (xxx), Sorin Stancu (xxx)(Dk.82 Arnold John), Yusuf (xx)(Dk.78 Delarge xx), Grozav (xx)(Dk.61 Ekoko xx), Mikel Agu (xxx), Ekong (xxx), Moussa Sow (xxx)

GOLLER: Dk.45+1 Efecan Karaca, Dk.59 Junior Fernandes, Dk.62 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk.13 Stancu (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Shehu, Agu, Arnold John (Bursaspor)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Bursaspor'u 3-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada sağdan gelişen Bursaspor atağında Moussa Sow'un ara pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, Welinton'a çalım atarak ceza sahasının kenarına sokuldu. Buradan kale önüne yaptığı ortaya Stancu'nun gelişine vuruşu üst direğe çarparak gol çizgisine düştü. Kaleci Haydar'ın müdahalesi oldu fakat maçın hakemi Ümit Öztürk topun çizgiyi geçtiğine karar verdi: 0-1.

20'nci dakikada sağdan hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında korner çizgisine kadar ilerleyen Cenk Ahmet'in ortasında topa yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

40'ıncı dakikada ceza alanının sağ çaprazından rakip kale önüne kat etmeye çalışan Emre Akbaba, Gheorghe Grozav'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular penaltı bekledi fakat hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.

45+1'inci dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında N'Skala'nın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Junior Fernandes topu kontrol ederek sert vurdu. Top takım arkadaşı Efecan'a çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonlandı.

57'nci dakikada sağdan gelişen Bursaspor atağında Agu'nun pasında topla buluşan Yusuf ceza sahası dışından sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

59'uncu dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında N'Skala'nın korner çizgisinden ortasını rakip defans uzaklaştırdı. Topa ceza sahasının sol çaprazında hakim olan Fernandes'in sert vuruşu kaleci Harun'u aşarak fileleri havalandırdı: 2-1.

62'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un atağında ceza sahası dışında Fernandes'in pasıyla topla buluşan Emre Akbaba topu sola doğru sürerek önünü boşalttı ve sert vurdu. Top yerden ağlarla buluştu: 3-1.

65'inci dakikada sağdan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez'in ara pasında topla buluşan Fernandes'in vuruşu kaleci Harun'u geçti fakat direkten döndü. Topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.

67'nci dakikada orta sahada topu kazanan Yusuf rakip oyuncuları geçerek ceza sahasının sağına girdi. Direkt kaleyi düşünen Yusuf'un şutu üst direğin dibindeyken kaleci Haydar uzanarak topu kornere tokatladı.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 3-1 üstünlüğüyle sonlandı.

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