Aytemiz Alanyaspor - BŞB Erzurumspor maçının ardından

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()-



SPOR Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konulan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Erzurumspor maçında kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi. İnişli, çıkışlı zor müsabakaları içeride kazanmak zorunda olduklarını belirten Yalçın, "Çünkü rakibimizle oynuyoruz ve mutlaka 3 puan almamız lazım. Bugün birçok olay oldu. Maçlarımız biraz enteresan ve heyecanlı oluyor. İki tanesini kaçırdık bir tanesini attık. Kazanmak önemliydi. Takım çok iyi mücadele etti. Ciddi eksikliklerimiz olmasına rağmen sakatlıktan çıkan ve hala sakat oyuncularla oynadık. Oyuncularıma özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok gayretliydiler, çok mücadele ettiler, istediğimiz oyunu oynadık. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Çok daha kolay kazanabilirdik. İnanılmaz fırsatları cömertçe harcadık" dedi.

MÜCADELE ÜZERİNE KURGU

Maçta mücadele üzerine bir kurgu oluşturduklarını aktaran Yalçın, "Bugünkü kurgumuz tamamen mücadele üzerineydi. Agresif oynayıp, mücadele etmek zorundaydık. Çünkü sahada fizik gücü olan bir takım vardı. Oyuncularım da bunu iyi bir şekilde başardı. Koşu mesafemiz iyiydi. Şiddetli koşularımız çok iyi. Takımın performansından çok memnunum ama son bölümde 5-10 dakikada sıkıntı yaşadık. O da skor 2-1 olunca bu tür maçlarda bilinçsiz gelen bir rakibe karşı sıkıntı yaşamak doğaldır ama sonuçta çok değerli bir 3 puan aldık" diye konuştu.

"CISSE SORUMLULUK ALDI, BİZ DE İZİN VERDİK, KAÇIRDI"

Bir gazetecinin Cisse'nin 2 penaltı kaçırmasına yönelik soruyu da cevaplayan Yalçın, şöyle dedi:

"Bizde penaltıları Cisse daha önce de kaçırdı. Biz de penaltıları Welinton, ikinci penaltıcımız Ozan Tufan'ı yazdık ama Cisse, Premier Lig'de oynayan tecrübeli oyuncu. Sorumluluk aldı, biz de izin verdik, kaçırdı. Sonra bir daha sorumluk aldı onu da kaçırdı. Belki kazandığımız için ön plana bu durum çok çıkmayacak ama Cisse sorumluluk aldı, daha fazla aldı. Aslında ikinci sorumluluğu alması çok enteresan, bu zordur. Hiçbir oyuncu bu sorumluluğu almaz. Onu da bu sorumluluğu aldığı için tebrik ediyorum. Demek mental olarak hazır bir oyuncu."

ERZURUMSPOR CEPHESİ

BŞB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise şunları söyledi;

"Bugün umutla geldiğimiz Alanya'dan maalesef mağlup olarak ayrılıyoruz. Tabii iyi bir futbol oynamadık. İyi mücadele ettik fakat oyun anlamında çok bir şey ortaya koyduğunuzu söyleyemeyeceğim. Alanyaspor'u da bu anlamda tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kaçırdıkları penaltılar da var. Skor daha farklı da olabilirdi. Bizim tabii ön tarafa gitmekte zorlandığımızı gördüm bugün. Düzeltmemiz gereken çok şey var, bunun farkındayız, bilincindeyiz. En azından hem mücadele hem de oyun olarak bugün ortaya koyduğumuz performans bu ligde kalmaya yetmez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çok daha iyisini yapmak zorundayız fakat bunu yapacak gücümüz var, potansiyelimiz. İnşallah en kısa zamanda toparlanıp, önümüzdeki haftadan itibaren bize gerekli sonuçları da alırız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sergen Yalçın açıklama

- Hamza Hamzaoğlu açıklama

(FOTOĞRAFLI)