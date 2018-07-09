Aytemiz Alanyaspor, Bobo'ya 2 yıllık imzayı attırdı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()



AYTEMİZ Alanyaspor, Beşiktaş'ın eski Brezilyalı futbolcusu 'Bobo' lakaplı Deyvison Rogerio da Silva ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Brezilyalı golcü Bobo kendini Aytemiz Alanyaspor'a bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, gündemlerinin Bobo olduğunu söyledi.

Bobo transferinin basında günlerdir yer aldığını belirten Çavuşoğlu, "Zaten günlerdir 'Bobo geldi, gitti' diye yazıldı, çizildi. İşte bugün son noktayı koyduk. Bildiğimiz Bobo, onu anlatmaya gerek yok. Ona hoş geldin diyoruz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bize çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz için transfer yaptık. Kendisi de buraya bize katkı sağlamak için geldi. Bizim için transferin son noktası. Son transferimiz ilk yarı itibariyle" dedi.

"TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

Bobo ise başkanın söylediği her güzel şey için teşekkür ederek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burası bildiğim ülke. En iyisini vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Hedeflerimizin gerçekleşmesi için kendi adıma ne gerekiyorsa yapacağım. Eve dönmeyi her zaman çok istedim. Burası, Türkiye ikinci evim, vatanım. Çok fazla arkadaşım var burada. Çok sevdiğim ikinci ülkeme döndüğüm için çok mutluyum" diye konuştu.

İmza töreninin ardından sahaya inen forvet Bobo, gazetecilere top sektirerek poz verdi. Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kayserispor forması giyen Bobo, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Brezilya'da Gremio ve son olarak Avustralya'dan Sydney formalarını giydi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İmza töreninden görüntü

- Hasan Çavuşoğlu konuşması

- Bobo'nun konuşması

- Bobo'nun sahada top sektirmesinden görüntü

(FOTOĞRAFLI)