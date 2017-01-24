Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş (maç sonu)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçtan sonra yaptığı açıklamada, sözlerine hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ı anarak başladı. “Öncelikle İlhan abi ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum” diyerek konuşmasına başlayan Şenol Güneş, “Maalesef kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türk futbol camiasının da başı sağ olsun. Güzel bir veda yaptığını düşünüyorum. Herkes tarafından sevilen ve sayılan kişi olduğu gerçeğini bir kez daha gördük. Hepimiz bu dünyadan gideceğiz. Bize de Allah öyle bir gün nasip etsin. Çünkü sevgi ve saygı içerisinde eserlerini ortaya koyarak, adını devam ettirdiği bir dünyada olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu emeklerin karşılığında herkesin takdir ettiği, değerli insandı. Acımız büyük. Ama hepimiz için de geçerli olan bir şey. Kabul edip, hepimiz güzel işler yapıp ayrıştırmadan, herkesin etrafımızda birleşeceği bir ortamı yapmak durumundayız. Ülkenin de buna ihtiyacı var. Böyle acı günlerde bir araya gelen insanlarımızın, zor günde de bir araya gelip, kavga etmeden birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Daha açık olmalıyız. Bize de bir ders verdiğini düşünüyorum” dedi.

“ÇOK KALİTELİ OYUNCULARIMIZ VAR”

Alanyaspor’un çok güzel bir tesis yaptığını da ifade eden Şenol Güneş, zemin, tribün ve ortamın güzelliğine övgü yağdırdı. Maçtan önce takımının favori olarak gösterildiğine vurgu yapan Şenol Güneş, şunları söyledi:

“Daha iyi takımız, daha kaliteli oyuncularımız var. Bu da doğaldır. Alt ligden olağanüstü başarı ile çıkarak büyük ses getiren Alanyaspor’un ligde ne yapacağı belli değil. İyi sonuçlar aldığını düşünüyorum. Çok gol attılar, çok da gol yediler. Yeni bir kadro arayışları var. Hocası yoktu, o yüzden sıkıntılar da vardı. Biz de tabi kalite olarak daha iyi olduğumuz için oyunun hakimiyeti bizde idi. Skora yansıdı. Hem oyun üstünlüğü, favori olma özelliğini sahaya yansıttık. Kağıt üzerindeki görüntüyü gerçeğe dönüştürdük. Oyun ve skor üstünlüğü lehimize oldu. Ama bütün bunlara rağmen hatalarımız ve eksiklerimiz de vardı. 0-0 iken yaptığımız oyun kontrolü ve pas yüzdemiz 4-1’den sonra daha eksikti. Rakip çok kolay geldi. O da hücumda bizi aktif olarak zaman zaman zorladı. Ama biz daha fazla pozisyon üretip, daha az pozisyon vermemiz gerekir. Çünkü, bugünkü maç kolay geçti. Önümüzdeki Konya ve Karabük maçları çok daha zor geçecek. Çünkü farklı takımlarla oynayacağız. Hem kendim için, hem de oyuncular, hem de taraftarlar için söyleyeceğim şey, artık tek düşüncemiz Konya maçına konsantre olmak. Bugünkü skor 4-1, farklı bir skor. Deplasmanda iyi bir skor. Artı 2 puanla lider olmak da iyi bir şey. Ama eksiklerimizin de var olduğunu biliyoruz.”

“BABEL VE MİTROVİÇ’İN DAHA İYİ OLMALARINI BEKLİYORUZ”

Şenol Güneş, bir gazetecinin yeni transferlerin performansı ile ilgili sorusu üzerine, “Babel güzel oynadı. Daha sonra Mitroviç’i oyuna koyduk. İkisi de futbol bilgisi, tecrübesi ile olumlu işlere katkı yapacağını düşünüyoruz. Daha iyi olmalarını da bekliyoruz. Takım olarak da top kayıpları, 4-5 oyuncumuz beklentimizin altında oynadı. Buna rağmen sonucun böyle olması iyi. Hepsi iyi niyetli idi ama daha iyi olmalıyız. Biz şu anda lideriz. Liderliğe yakışır. Beşiktaş camiasına yakışır daha iyi futbol oynayacağız. Bu kötü olduğumuzu göstermez. Hep daha iyisini istemeliyiz. Heyecan duyup kendimizle yarışmalıyız. Zor maçlarda dirençli olmalıyız. Skor ne olursa olsun, oyun disiplininden kopmadan oynamalıyız. O yüzden bugün skora bağlantılı hatalarımız oldu” dedi.

“QUARESMA FUTBOL KALİTESİ İLE BİZE KATKI YAPMASI İÇİN BURADA”

Bir gazetecinin, Osmanlıspor maçında Quaresma’nın yaptığı hareketten dolayı çok eleştirildiğini, bu hafta ise çok daha olumlu tavır sergilediğini hatırlatması üzerine Şenol Güneş şunları söyledi:

“Quaresma’nın oyunu ile ilgili konuşacak bir şey yok. Benim de bir şey konuşmama gerek yok. Futbolcu olarak görevini iyi yaptığı zaman hiçbir sorunumuz yok. Zaten bu futbol kalitesi ile bize katkı yapması için burada. Hatası varsa, onu söyleyip düzelteceğiz. O da düzeltmeli, düzeltiyor da. Zaten yaşına göre baktığınız zaman çok çalışan, işini çok seven bir oyuncu. Buna bağlı zaman zaman kontrolsüz hareketleri olduğu zaman onu düzeltmeye çalışıyoruz. O da iyi niyetli. Oyun olarak da oyuna rastlıyor. Oyunda da rakip, hakemle, arkadaşlarıyla ne kadar iyi olursa, ki öyle bir karakter aslında onu da başarırsa arttıracağını düşünüyorum. Bugün de başarılı işler yaptı. Kendisini tebrik ediyorum.”

“TRABZONSPOR YÜKSELEN DEĞER”

Önlerinde zor maçlar olduğunu ve bunu bildiklerini de sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Ligde çok iyi takımlar var. İyi futbol oynayanlar var. Biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Baktığımız zaman Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray bunlar hepsi iyi takımlar. Arkadan gelen Trabzonspor yükselen bir değer. İyi oynuyor. Osmanlıspor kaybetmesine rağmen iyi takım. Antalyaspor yükselen değer. Konyaspor öyle. İyi takımlar var. Dolayısıyla zor maçlar oynanacak. Daha ikinci yarının ilk maçını oynadık. Burada her şey bitmedi. Başında da onu vurgulamaya çalıştım. Biz iyi futbolla, kendimizle yarışarak bütün takımları yenmek için oynayacağız” diye konuştu.

“SKOR NE OLURSA OLSUN İŞ DİSİPLİNİNE UYMALIYIZ”

Geçen haftaki maç ile bugünkü maça bakıldığı zaman oyun disiplini ve takım oyunu açısından her şeyin ortaya çıktığını da belirten Şenol Güneş sözlerine şöyle devam etti:

“Kısırdöngüde futbol adına eksik kalsa bile skor ne olursa olsun iş disiplinine uymalıyız. Bu bizim kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz daha iyisini aramak durumundayız. Oyuncu kendi ile yarışmalı. Skor ne olursa olsun çok ciddi, çok konsantre olarak oynamalı. Biz üstüne koymaz isek, yarışta geride kalırız. Bu her takım için geçerli. İyi olmak istiyorsanız kendinizi aşmalısınız. Aynı oyunlarla, aynı sonuçları alırsınız. Yarın birileri sizi geçer. O yüzden, bugün skor 4-1 iken, top kayıpları yaptık, rakibe şans verdik. Hücuma çıkıp top kullanmadık. 0-0 iken sabırlı akıllı oynadık, 4-1 iken daha rahat oynamamız gerekiyordu. Panikle değil, skorun etkisiyle olduğunu düşünüyorum. Sakatlıklara bağlı değişiklik yaptım. Belki de daha fazla değişiklik yapmam gerekiyordu.”

“BEN 11 YAPMIYORUM, OYUNCULAR KENDİLERİ 11 YAPTIRIYOR”

Bir soru üzerine, lige bir 11’le devam edemeyeceklerini ifade eden Şenol Güneş, lig, UEFA, kupa maçlarında kadroyu değiştirmeleri gerektiğinin altını çizerek, “Geçen hafta çok başarılı olan Tolgay’ı bu hafta kadroya daha erken koydum. Ömer’i de koyabilirdim. Oyunun gereği olarak skora, oyuna duruma göre değişiklik yapıyoruz. Bugün daha eksik olan taraflar oldu. Geçen hafta daha olumlu işler yaptık. Dolayısıyla değişiklik olabilir. Ben 11 yapmıyorum. Oyuncuların durumuna göre, kendileri 11 yaptırtıyorlar. Takımını taşıyan oyuncu ilk 11’deki en iyi oyuncudur. Oyun anlayışı olarak sıkıntılarımız oldu” dedi.

“TAKILAMAYIZ, DURAMAYIZ, HIZLI ŞEKİLDE YÜKSELMELİYİZ”

Geçen yıl oynayan oyuncunun bu yıl daha iyi oynaması gerektiğine de vurgu yapan Şenol Güneş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sene oynayan kendisini daha da geliştirmeli. Çünkü o tip oyuncular istiyorum. Benim beklentim o. Çok büyük sıkıntımız yok ama rakiplerimiz güçlü. Hiç takılamayız, duramayız, hızlı bir şekilde yükselmemiz gerekiyor. Lider olmak bir avantaj. Biz bunları durup dururken yapmadık. Biz emeğimizle buraya geldik. Kimse bunu bize sunmadı. Bütün olumsuzluklara rağmen biz buralara çıktık. Ama bunu daha farklı hale dönüştürebiliriz. Taraftarın beklediği sonuçları almalıyız ve bize de bu yakışır. Yarışın daha iyi olabilmesi için tabii ki takviye yapılmasında yarar var. Giden olur, gelen olur.”

“BENİM AĞZIMDAN YAZILAR YAZILIYOR”

Transferlerle ilgili medyada çıkan haberlere de eleştiri getiren Şenol Güneş, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Arkadaşlar sizinle beraber yaşıyorum. Gelen ve gelmesi muhtemel, gitmesi muhtemel hiçbir oyuncu ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadım. Benim ağzımdan yazı yazılıyor. Bunu doğru bulmuyorum. Hoca bunu istiyor, bunu istemiyor. Bunu illa istiyor. Hayır ben bir şey söylemedim. Eğer birinden aldıysanız, onların isimlerini yazın. Ben değilim o. Benim oyuncularımla ilgili benim ağzımdan yazı yazmayı doğru bulmuyorum. Bana yakışmaz. Size de yakışmaz. Doğru olmaz. Yardımcı olursanız sevinirim.”

CAMUNAK: BEŞİKTAŞ BİZİ CEZALANDIRDI

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Camunak ise kötü bir sonuç aldıklarını ve ayağa kalkmasını bilmeleri gerektiğini söyledi. Mustafa Camunak, “Zorlu bir karşılaşma olacağı belliydi. Ona rağmen pozitif oyun oynamaya çalıştık. Bunda da zaman zaman başarılı olduk. Rakibimiz Beşiktaş böyle basit hatalarda cezayı hemen kesebiliyor. Bizi cezalandırdılar. Kötü bir sonuç aldık. Olmasını istemediğimiz bir sonuç oldu. Ayağa kalkmasını bilmeliyiz. Oyuncuları maça hazırlamak için çok çalıştık. Bundan sonraki süreçte yeni gelecek hoca olacak, Afrika Kupası’ndan dönecek oyuncularımızdan sonra Alanyaspor ayağa kalkacak ve lige devam edecek” dedi.

TOLGAY: GİTME NİYETİM YOK

Karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Liderlik fırsatını iyi şekilde kullandıklarını anlatan Babel, "4-1 kazandık ama ikinci yarıda gevşek olduğumuz, hala yaptığımız bölümler var. O bölümler rakibe fırsat verdik. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Genel olarak oyun yapımızda hala geliştirebileceğimiz noktalar var. Süreklilik yakalamak, oyun alışkanlığı kazanmak çok önemli. Çok iyi kadromuz var her oyuncu oynamaya hazır. Tolgay oyuna girdikten sonra çok büyük değişiklik olmadı oyun aynı akışında devam etti" diye konuştu.

Takıma uyum sürecini hızla aştığını anlatan Babel, "Hala ev arıyorum ama benim avantajım var, Türkiye'yi İstanbul'u tanıyorum. Bu avantaj antrenmana odaklanmamı kolaylaştırıyor. Sahadaki uyumu biraz daha çabuk halletmem gerekiyor" diye konuştu. Babel, şampiyonluk hedefi hakkında soruya "İnşallah" diyerek cevap verdi.

Maça sonradan giren Tolgay ise karşılaşmaya iyi başlamalarına rağmen sonradan kendilerini zora sokan oyun oynadıklarından bahsetti. Hak ettikleri 3 puanı aldıklarını vurgulayan Tolgay, daha fazla forma giyerek takıma yardım etmek istediğini söyledi.

Transfer sürecinde Trabzonspor ve başka takımlarla adının anılması hakkında ise Tolgay, şunları söyledi:

"Transferler hakkında menajerim konuşuyor. Ben de duydum. Başka takımlar da var ama Beşiktaş ile düşündüğüm haftaya girdik. Transfer açık her şey olabilir. Kesin burada kalacağım ve gideceğimi eşimle falan kimseyle konuşmadım. Gitme niyetim yok burada çok mutluyum. Eğer benim için iyi bir teklif gelirse 'gidebilirsin' denirse masaya oturur çözebiliriz. Kulüp 'gel masaya oturalım derse' yine oturur konuşuruz. Beşiktaş'ın topçusuyum ben şu an bana teklif gelmedi."