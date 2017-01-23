Aytemiz Alanyaspor – Beşiktaş: 1-4

Süleyman EKİN- Engin ANAK/ANTALYA, ()

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Ali Saygın Ögel (xx), İbrahim Bozbey (xx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Zlamal (xx)- Cenk (xx), Birol (xx), Garcia (xx), Berkan (xx), Aissati (xx), Landel (xx), Efecan (xx), Emre Akbaba (xx)(Dk.78 Plet), Guerrier (xx)(Dk.64 Emre x), Vagner Love (xxx)

BEŞİKTAŞ: Fabricio (xx)- Gökhan (xx)(Dk.77 Beck x), Marcelo (xxx), Tosic (xxx), Adriano (xxx) Hutchinson (xxx), Oğuzhan (xx)(Dk.66 Mitroviç x), Quaresma (xxx), Talisca (xxx), Babel (xxx), Cenk Tosun (xx)(Dk.36 Tolgay xx)

GOLLER: Dk.13 Cenk Tosun, Dk.39 Babel, Dk.48 Quaresma (PEN), Dk.73 Marcelo (Beşiktaş), Dk.54 Vagner Love (PEN) (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Cent Tosun, Fabricio, Quaresma, Babel (Beşiktaş), Guerrier (Aytemiz Alanyaspor)

SPOR Toto Süper Lig’in 18’inci hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 4-1 yendi. Ligde üst üste 3 maçını da kazanan Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

Aytemiz Alanyaspor sahaya Türk Hava Kurumu’nun 92’nci kuruluşunu kutlayan pankartla çıkarken, Beşiktaşlı futbolcuların tuttuğu parkından üzerinde “Hayatına sahip çık” yazdı.

Maçtan önce hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

6’ncı dakikada, Aytemiz Alanyaspor kontratağında, sağ kanatta topla buluşan Vagner Love, ceza alanına girdikten sonra çaprazdan yerden şut çekti. Ancak kaleye paralel giden top auta çıktı.

13’üncü dakikada, orta alandan atılan topu sağ kanatta kontrol eden Quaresma, sağdan ceza alanına ortaladı. Kale önünde topa yükselen Cenk Tosun’un kafa vuruşu kaleci Zlaman’ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

26’ncı dakikada, Atiba’nın pas hatasıyla Beşiktaş yarı alanında topu önünde bulan Efecan, ara pasıyla topu Vagner Love’a aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleci Fabricio Agosto’yu geçen Vagner Love, yerden şutunu çekti. Ancak savunmada Tosic kaleye giden şutu son anda uzaklaştırmayı başardı.

32’nci dakikada, siyah-beyazlı takım ikinci golü buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Quaresma meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Bu noktada topa kafa vuran Babel, topu ağlara göndermeyi başardı, ancak yardımcı hakem, Babel’in golden önceki pozisyonunu ofsayt olarak değerlendirdi.

39’uncu dakikada, ani gelişen Beşiktaş atağında Aytemiz Alanyaspor yarı alanında topu önüne alan Tolgay, ara pasla meşin yuvarlağı Babel ile buluşturdu. Babel, ceza sahası çizgisi üzerinde sol çaprazda önce kaleci Zlamal’ı, ardından iki savunma oyuncusunu ekarte ederek topu sağ ayağıyla boş kaleye gönderdi: 0-2. İlk yarı Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğü ile kapandı.

48’inci dakikada, Beşiktaş sağ kanattan Quaresma ile köşe atışı kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında Garcia topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlağa eliyle müdahale etti. Hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Quaresma, kaleci Zlamal’ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

54’üncü dakikada, Vagner Love’ın pasıyla topla buluşan Guerrier kaleci Fabricio ile karşı karşıya kaldı. Guerrier, ceza alanı içerisinde sol çaprazda Fabricio’dan sıyrılmak isterken kendini yerde buldu. Hakem Alper Ulusoy maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Vagner Love’ın sağ ayağıyla çektiği şut kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-3.

73’üncü dakikada, Beşiktaş Quaresma ile köşe atışı kullandı. Kale önüne yapılan ortaya kafa vuran Marcelo’nun topu dördüncü kez Aytemiz Alanyaspor ağlarına gitti: 1-4.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçı Beşiktaş 4-1 kazanarak, 19’uncu haftaya 41 puanla lider olarak girdi.

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