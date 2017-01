Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Süper Lig Alanya'ya haram mı?"

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bazen Süper Lig'in Alanya'ya fazla olduğunu düşünüyorum. Bazen 'Süper Lig Alanya'ya haram mı?' diyorum. Bazen haram olduğunu düşünüyorum, sahipsiz kaldığı için" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, akşam antrenmanı sırasında basına açıklama yaptı. Birçok konuya değinen Hasan Çavuşoğlu, medyada yer alan haberlere sitem etti. Hüseyin Kalpar ile yolları dostane şekilde ayırdıklarını belirten Çavuşoğlu, "Kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ettik. Ancak hocamızın istifasıyla ilgili bazıları kendine pay çıkarmaya çalışıyor. Ben ve yönetici arkadaşlarım başkalarının yönlendirmesiyle teknik direktör ve futbolcu transferi yapmadık. Tabi ki taraftarlarımızın önerilerini dikkate alırız ancak yönetimin yaptığı işler konusunda kimse kendisinde saygısızlık yapma hakkını aramasın" dedi.

"SÜPER LİG ALANYA'YA HARAM MI?"

Alanyaspor'un Süper Lig'e yükseldiğinin hala farkında olmayanlar olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bazen Süper Lig'in Alanya'ya fazla olduğunu düşünüyorum. Bazen 'Süper Lig Alanya'ya haram mı?' diyorum. Bazen haram olduğunu düşünüyorum, sahipsiz kaldığı için. Yönetim hangi imkanlarla bunu yapıyor, hiç kimse bunu düşünmüyor. Dün bir gazetede 'Hüseyin Kalpar hocayı tazminatından dolayı gönderemiyorlar' yazıyor. Nereden biliyorsun? Bana sordun mu? Sayın Kalpar'ın sözleşmesinde bir kuruş tazminat yazmıyordu. Onunla her zaman ağabey-kardeş ilişkisi içerisindeyiz. Hüseyin hocam hiçbir zaman hak etmediği parayı almaz. Nitekim öyle oldu. Bugüne kadar ne hak ettiyse aldı ve helalleşerek ayrıldık. Bilgi kirliliği giderilirse memnun olurum" diye konuştu.

"BU KADAR HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL ETMEYİZ"

Kulübün çok zor süreçlerden geçtiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Geçmişte Alanyaspor'a başkan arandı. Genel kurulda kayyuma gidilmesin diye gazeteciler sahip çıktı. Gazetecilerden oluşan yönetim kuruldu. Bu konuşanlar o zaman neredeydi, hangi delikteydi? Bu kadar haksızlığa da kusura bakmayın tahammül etmeyiz. Hiçbir yöneticimizi kimseye ezdirmeyiz. Kimse tribünlerden benim yönetim kurulu üyeme laf söyleyemez. Birileri, 'Kravatlılar gider, atkılılar kalır' diyor. Kusura bakmasınlar ama bu yönetim istediği sürece burada kalır. O 'atkılıyız' diyenler stada giremez. Biz orada oluruz. Bunu herkes böyle bilsin. Kimse kendine pay çıkarmasın. Biz bugünlere dik duruşumuzla geldik. Her kesimden destek alarak geldik. Bize güvenen insanları bugüne kadar mahcup etmedik. Biz yönetim olarak her zaman haddimizi bildik. Beni arayan herkes en doğru cevabı alır. Mahcup olacağınız haberleri lütfen yazmayın."

"YENİ MENAJERLER TÜREMEYE BAŞLADI"

Transfer ve hoca arayışında fırsatçıların ortaya çıktığını savunan Çavuşoğlu, "Türkiye'de maalesef yeni menajerler türemeye başlamış. Özellikle haberi olmayan siyasilerin ismini kullanarak dahi kulüplere hoca olmaya çalışanlar var. Kardeşim bu şekilde başarılı olamazsınız. Lütfen arayan değil, aranan adam olun. Bu işi yapacaksanız aranan adam olun. Kulüpler sizi arasın. Siz aramayın. Ali Cansun çıkmış onun bunun, haberi olmayan birilerini araya koyarak, sürekli yalan söyleyerek 'o gelsin, bu gelsin' diyor. Bunun gibi birkaç kişi daha var. Ortalıkta 'menajeriz' diye dolaşıyorlar. Bırakın bu işleri. Herkesin yaptığı işi düzgün yapması lazım. Onun bunun selamıyla kimse bize gelmesin. Bu işi hakkıyla yapan menajerler var. Onlara saygımız sonsuz. Yönetim kurulunda 5 yılımızı doldurduk. Bu kulüp için çalışıyoruz. Günümüzün büyük bölümünü kulüpte geçiriyoruz. Bu nedenle biraz içimden sitem etmek geldi. Görevde olduğumuz sürece bırakın işimizi yapalım. Herkesin daha aklıselim olması gerekir" diye konuştu.

"3 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ"

Teknik direktör konusunda değerlendirmelerinin sürdüğünü de vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, "Net bir gelişme yok. Listemizde 3-4 hoca var. Önceliğimiz olanlar var. Görüşmelerden sonra netleşince hemen sizlerle paylaşacağız. Yurtdışından da talepler var ancak önceliğimiz yerli bir hocadan yana. Özellikle stoper konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. 2'si kesin 3 transfer daha yapabiliriz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Hasan Çavuşoğlu'nun açıklaması

HABER - KAMERA: ENGİN ANAK/ALANYA (ANTALYA), ()