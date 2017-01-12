Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Sağ bek alacağız

AYTEMİZ Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Özellikle sağ bek eksikliğimiz var. Bu bölgeye henüz transfer yapamadık. Görüşmelerimiz sürüyor. Sağ beke oyuncu alacağız" dedi.Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor cumartesi karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Kalpar gözetiminde yapılan antrenman toplu halde koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Turuncu yeşilliler ilk olarak sınırlı alanda minyatür kale, ardından daha geniş alanda çift kale taktik maçı yaptı. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.Sakatlığı bulunan Isaac Sackey antrenmana katılmadı. Nuru Suley fizyoterapist Ali Şanlı gözetiminde koşu yaptı. Ülkesinden dönen Vagner Love ise antrenör Kortan Aktürk gözetimin takımdan ayrı çalıştı. Turuncu yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.'GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'Antrenmanı izleyen Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ikinci devrenin Alanyaspor için zorlu bir süreç olacağını söyledi. Ligde yeni olduklarını ve kalıcı olmak gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Takımımız devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Tabi Afrika kupasında olan sağ ve sol bek oyuncularımızın eksikliği var. Onların olmaması takımımızı etkiliyor. Özellikle sağ bek eksikliğimiz var. Bu bölgeye henüz transfer yapamadık. Görüşmelerimiz sürüyor. Sağ beke oyuncu alacağız. Şu ana kadar iki yeni oyuncu transfer ettik. Ama daha eksiklerimiz var ve bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bazı kulüplerden beklediğimiz ve halen görüşme halinde olduğumuz henüz netlik kazanmayan transfer çalışmalarımız var" dedi.'KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR'Rizespor maçının çok önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Kendi sahamızda oynayacağız. Her şeyden önce iyi bir müsabaka olacağını düşünüyorum. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz de biz de bulunduğumuz yerden üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı Çaykur Rizespor maçının zorluğunun bilincindeyiz. Zor bir maç olacak ama kazanmak istiyoruz ve kazanmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

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