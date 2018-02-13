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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Bu yıl canımız çok yandı"

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, "Hakem kararlarını pek eleştirmem. Bu yıl canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama hatalar oluyor maalesef" dedi. Aytemiz...

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Bu yıl canımız çok yandı"

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, "Hakem kararlarını pek eleştirmem. Bu yıl canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama hatalar oluyor maalesef" dedi.
Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. Takımın Süper Lig'e ilk çıktığı sezonda koydukları hedefleri gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Ancak bu yıl, geçen yıldan daha da zor. Küme düşme potasının yakınındayız. Özellikle son oynadığımız Karabük ve Konya maçları hiç beklemediğimiz sonuçlar oldu. Karabük maçında çok iyi oynamadık ve yakaladığımız fırsatları da değerlendiremedik. Rakipten de gol yedik ve 1-0 mağlup olduk. Çok üzüldüğümüz bir maçtı. Atiker Konyaspor maçı dönüm maçıydı. Teknik ekip ve oyuncularımız maça çok iyi hazırlandı. Mesaimizin tüm zamanını da kulüpte harcadık ama maalesef Atiker Konyaspor maçında 2-1 mağlup olduk" dedi.
"KARARLAR ALEYHİMİZE"
Konyaspor maçındaki hakem kararlarını da değerlendiren Hasan Çavuşoğlu, "Hakemin verdiği ve vermediği pozisyonlar bizim aleyhimize gelişti. Verilmeyen 3 penaltımız var ve bizim aleyhimize verilen penaltı da net değil. Ben hakem kararlarını pek eleştirmem. Bu yıl canımız çok yandı. Hiç kimse isteyerek yapmaz ama hatalar oluyor maalesef" diye konuştu.
"BU TÜR DESTEK OLMAZ"
Başkan Çavuşoğlu 6 yıldır kulübün yönetiminde başkanlık görevini yürüttüğünü hatırlatarak, şöyle dedi:
"Bu sürede 2 şampiyonluk ve Süper Lig'de de ilk yılımızda hedeflediğimizi gerçekleştirdik. Buna rağmen şehrin kulübe destek olması noktasında çok çalışmamıza rağmen istediğimize ulaşamadık. Konya maçına gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 3 puan hediye etmek isterdik ama olmadı. Üzüldük. Sahaya yabancı madde atan ve çirkin tezahüratta bulunanları da taraftarımız olarak kabul etmiyoruz. Bunlara inşallah yasak getirilecektir. Bu tür destek olmaz. Alanyaspor yönetiminin yaptıklarını görmezden gelenler var. Biz Alanyaspor'un ligde kalması için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Şu anda daha fazla birlik beraberliğe ihtiyacımız var. 6 yıl önce takım kayyuma gitmeden önce gazeteciler sahip çıktı, daha sonra bizler geldik. O zaman Alanyaspor'un durumu da belliydi. İcra dosyaları kapıdaydı. Biz o zaman bu takımı 1'inci Lig'e, Süper Lig'e çıkaracağız demedik. Bizim de şevke ihtiyacımız var. Bu şehir sadece taraftarlardan ibaret değil. Şehrin takımına sahip çıkması herkesin boyun borcu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Hasan Çavuşoğlu konuşması

(FOTOĞRAFLI)

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