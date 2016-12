Aytemiz Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: "Beklentim daha fazlaydı"

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "16 maçın değerlendirmesini yaptığımız zaman, her ne kadar teknik kadromuz 'hedeflediğimiz puana ulaştık' dese de benim beklentim daha fazlaydı" dedi.

Ligin ilk yarısını değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligin yeni ekibi olduklarını ve kalıcı olmak istediklerini söyledi. Kalıcı olma yapısını sağlamaya çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Transfer çalışmalarını, kulüp yapısını ve maliyetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman kalıcı bir takım hüviyetinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu işin zorluklarını da biliyoruz. Ama lig yükseldikçe sorumluluklar daha çok artıyor. Ama bunların yönetimsel olarak sorunların üstesinden geleceğimizi ve elimizden geleni yapılabileceğimizi her zaman vurguladık. Sorunların elimizden geldiğince üstesinden geldik ama tabi ki hatalarımız, eksiklerimiz var" dedi.

'BEKLENTİM FAZLAYDI'

Hata yapmanın futbolun doğasında olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Tabi ilk yarı 16 maç itibariyle bitti. 16 maçın değerlendirmesini yaptığımız zaman, her ne kadar teknik kadromuz 'hedeflediğimiz puana ulaştık' dese de benim beklentim daha fazlaydı. İlk yarı oynanan 16 maçta 22- 23 puanda olabilme şansına sahiptik. Nitekim bu şansı da yakalamıştık ama bireysel ve taktiksel yapmış olduğumuz hatalardan dolayı beklediğim puanı elde edemedik. Mutlaka bu tür hatalar olacak, her takım içinde bu tarz hatalar vardır. Yapmış olduğumuz hatalardan dolayı sahamızda oynadığımız en azından 4 mücadeleden 2'sini çok rahat alabilirdik. İçeride oynanan mücadelenin 4'ünü de alma şansımız vardı. Ama yemiş olduğumuz hatalı goller, yapmış olduğumuz hatalardan dolayı ve saha içerisinde oynanan oyunda biraz istikrarsız mücadele buna etki yaptı diyebiliriz" diye konuştu.

'DAHA DÜZENLİ TAKIM OLMAK ZORUNDAYIZ'

Fikstürdeki durumlarını da değerlendiren Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Neticede baktığımızda 18 puanla kötü bir yerde değiliz. İkinci yarı daha derli toplu olmamız lazım ve daha çok çalışmamız lazım. Futbolcu kadromuzda eksik olan bölgelere takviye yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız. Futbolcu takviyesi yaptığımız zaman ikinci yarı daha derli toplu bir kadro olması lazım. Çünkü çok fazla gol attık ama daha fazlasını yedik. Bu da bizim için bir handikap, bunu önlememiz lazım. İlk yarıda yapmış olduğumuz hataları azalttığımız zaman daha üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum."

