Aytemiz Alanyaspor Başkanı: "Beklentim daha fazlaydı" (2)

"BRUMA'YA KIRMIZI KART VERİLMELİYDİ"

Deplasmanda 5-1 yenildikleri Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu ve deplasmanda mağlup olmalarını normal karşıladıklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Galatasaraylı Bruma'nın 9'uncu dakikada Garcia'ya yaptığı harekete kırmızı kart çıkmalıydı. Galatasaray 9'uncu dakikada kırmızı kart görerek eksik kalsaydı, maç böyle bitmezdi. Bu maçtan puan veya puanlar alabilirdik. Eksikliklerimize rağmen ilk yarının sonlarına kadar iyi mücadele de ettik. Tabi o dakikalarda kendi kalemize gol attık. Her ne hikmetse rakipler atamazsa kendi kalemize atıyoruz. Ama futbolun içerisinde bunlar da var. Hata kaçınılmaz ama hakem hataları olunca bu ön plana daha çok çıkıyor."

'HAKEM HATASI BİZE PAHALIYA PATLADI'

Galatasaray maçını yöneten Halis Özkahya'nın 1'inci Lig'de mücadele ettikleri geçen sezon Giresunspor ile oynadıkları maçı da yönettiğini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig'e çıkma mücadelesini verdiğimiz o maçta da hakem Halis Özkahya'ydı. Giresunpor maçında penaltıları vermedi. Giresunspor maçında penaltımızı verseydi, doğrudan Süper Lig'e çıkacaktık. Play off'a kalmamız bize 1.5 milyon lira masrafa mal oldu. Ayrıca bazı oyuncularımızla transfer görüşmelerini gerçekleştiremedik. Çünkü sonraki sezon Süper Lig'de olup olmayacağımız belli değildi. Play off maçını beklemek zorundaydık. Giresunspor maçındaki hakem hataları bize pahalıya patladı."

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