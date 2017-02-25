Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Susic: "Bugün 4 gol attık, daha fazla atabilirdik"

Adanaspor Teknik Direktörü Şahin: "Maç 2-1'e geldiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü"

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, "Bugün 4 gol attık, daha fazla atabilirdik" dedi. Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise "Maç 2-1'e geldiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Adanaspor maçı sonrası basın toplantısında konuştu. Farklı galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayan ve daha çok gol atabileceklerini belirten Susic, "Bugün 4 gol attık, daha fazla atabilirdik ama en önemlisi galibiyet aldık. Her şeye rağmen halen ligde kalmadık diye düşünüyorum. Daha çok çalışmamız, daha çok savaşmamız lazım. İlerideki maçları düzgün oynayıp puan veya puanlar kazanmamız lazım" dedi.

'BÜYÜK REKABET VAR'

Yabancı oyuncu kısıtlamasına değinen Safet Susic, "Kampta 12 yabancımız vardı. Bildiğiniz gibi kural gereği 11 yabancı alabiliriz. Maçtan önce 'kimi alayım' diye çok düşünüyorum. Sackey ve Landel aynı pozisyonda oynuyor. Sadece sebep bu, başka sebebi yok. Bizim takımımızda çok kaliteli futbolcular var. Sadece ilk 11 değil ilk 18'de de büyük rekabet var" diye konuştu.

'BÖYLE GOLLERİN OLMAMASI LAZIM'

Göreve başladığında futbolcularında özgüven eksikliği sezdiğini anlatan Susic, şöyle dedi:

"Oyuncularımda biraz özgüven eksikliği vardı ve geldiğimde onlara bazı şeyleri anlatmaya, özgüvenini kazandırmaya çalıştım. Şu an halen defansta sorunlarımız var. Tam onları iyileştiremedik. Defansımızdaki oyuncular kaliteli ama zaman zaman hata yapabiliyor. Bu maçta yediğimiz golde uzun topa karşı takımın futbolcusu tek başına kaldı ve basit bir penaltı oldu, basit bir gol yedik. Böyle gollerin olmaması lazım. Ligde kalmamız için kaç puan gerekiyor bilmiyorum ama umarım ki o puanları alırız."

ADANASPOR CEPHESİ

Konuşmasına Aytemiz Alanyaspor'u tebrik ederek başlayan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin ise şunları söyledi:

"Oyunun kırılma anlarında oyunu lehimize çeviremedik. Özellikle yediğimiz 2 duran toptan sonra bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ama bunu takım olarak vermeliydik. 2-0'dan sonra oyunun belli bölümünde risk almamız gerekiyordu ve bunu da aldık. Maç 2-1'e geldiği zaman bizim için burası kırılma noktasıydı ama akabinde 3-4 dakika sonra gelen gol direncimizi düşürdü. Sonrasında daha fazla risk aldık. Son dakikada yediğimiz golle de 4-1 mağlup olduk. Rakibi tebrik ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Safet Susic'in açıklaması

- Levent Şahin'ın açıklaması

HABER - KAMERA: ENGİN ANAK/ALANYA (ANTALYA), ()