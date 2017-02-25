Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor: 4-1

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

STAT: Bahçeşehir Okulları Arena

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xxxx), Serkan Ok (xxx), Yusuf Bozdoğan (xxx)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar (xxx)- Gassama (xxx), Omeruo (xxxx), Tzavellas (xxx), N'Sakala (xxx), Emre Akbaba (xxxx), Emre Nefiz (xxx) (Dk.65 Sackey xxx), Efecan Karaca (xxx), Candeias (xxx) (Dk.71 Berkan xx), Fernandes (xxxx) (Dk.85 Guerrier), Vagner Love (xxxx)

ADANASPOR: Itandje (xx)- Ramos (xx), Ousmane Viera (xxx), Emre Uğur (xx), Renan Diniz (xx), Renan Da Silva (xx), Koman (xx) (Dk.56 Magaye xx), Tevfik (xx), Ronei (xx), Vinicius (x) (Dk.46 Cem xx), Reynaldo (xx) (Dk.73 Ahmet xx)

GOLLER: Dk.11 (penaltı) Vagner Love, Dk.37 Omeruo, Dk.74 Fernandes, Dk.90+3 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk.70 (penaltı) Magaye (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Emre Akbaba, Omerou, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Tevfik, Ronei, Renan Da Silva, Cem (Adanaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

4'üncü dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba sağ çizginden yerden uzun oynadı. İleride topla buluşan Gassama topu kale önüne yerden gönderdi. Kale önünde Vagner'in topa dokunmasıyla top filelerle buluştu ancak karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus ofsayt kararı vererek golü iptal etti.

11'inci dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağdan Gassama'nın ortasında kale önünde atağı kesmeye çalışan Ousmane Vieara'nın top eline çarptı. Bu pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Vagner Love'un plase vuruşu kaleci Itandje'ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

18'inci dakikadaki Aytemiz Alanyaspor kontra atağında Candeias orta sahada aldığı topu ceza sahasına kadar hızla taşıyarak kale önünde bulunan Vagner Love'a pas verdi. Bu oyuncunun kale direğine yakın yaptığı vuruşu kaleci kornere çeldi.

37'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı korner vuruşunu kullanan Efecan Karaca topu ön direğe gönderdi. Ön direkte topla buluşan Tzavellas topu arkaya aşırttı. Burada yükselen Omerou'nun kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 2-0.

40'ıncı dakikada ceza sahasının 2 metre dışında Adanaspor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Tevfik kaleye sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

53'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor rakip ceza sahasında baskı kurdu. Ardı ardına kaleye yapılan denemelerin ardından Efecan Karaca soldan ceza sahasına sokularak topu Emre Akbaba'ya verdi. Topla buluşan Emre'nin yerden vuruşu defansa da çarparak kaleci İtandje'nin kucağında kaldı.

70'inci dakikada ani gelişen Adanaspor atağında uzun gelen topla ceza sahasında buluşan Ronei'ye Omeruo'nun yaptığı müdahale sonrası hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Magaye topu kaleci Haydar'ın sağından ağlara gönderdi: 2-1.

74'üncü dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında korner çizgisine kadar topu taşıyan Berkan kale önüne yükseltti. Direkten dönen topu kontrol eden Fernandes sert vuruşla ağlara gönderdi: 3-1.

82'nci dakikada Vagner Love rakibinden topu alarak ceza sahasına sokuldu ve beraberinde koşu yapan Emre Akbaba'ya pasladı. Emre'nin gelişine yaptığı sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topa Fernandes'in gelişine sert vuruşu az farkla auta çıktı.

90+3'üncü dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor kontra atağında orta sahadan topu taşıyan Vagner Love ceza sahası önünde koşu yapan arkadaşı Emre Akbaba'ya attı. Kalenin önüne kadar sokulan Emre kalecinin bacaklarının arasından topu filelere gönderdi: 4-1.

Maç Aytemiz Alanyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI