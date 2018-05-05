Aytemiz Alanyaspor'a yeni otobüsü teslim edildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hediye edilen otobüs, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle teslim edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor- Osmanlıspor maçı öncesi Bahçeşehir Okulları Stadı'nın otoparkında Aytemiz Alanyasapor'a otobüs teslim töreni yapıldı. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve taraftarlar katıldı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Alanyaspor ve Osmanlıspor maçı öncesinde güzel bir törende bir araya geldiklerini söyledi. Alanyaspor'a hediye edilen otobüs için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bu otobüs şu anda Süper Lig'de ilk 4'te olan takımların kullandığı otobüs. Yani en iyisi. Alanyaspor'umuza da Antalyaspor'umuza da en iyisi yakışır. Büyükşehir tarafından Alanyaspor için yapılan tesisten bahsedildi. Omuz omuza verdik. Arsa işini çözdük. Belediye de işin önemli kısmını hallediyor. Bugüne kadar Alanyaspor'umuza hizmet vermiş herkesi saygı ve şükranla yad ediyorum. İnşallah onlara layık oluruz. Antalya'mızda futbol adına ve diğer sporlar adına da güzel şeyler oluyor" açıklamasını yaptı.

Milletvekilliğinin ilk yıllarında hayallerinin olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Biz istiyoruz ki belde takımları Türkiye'nin her yerinde oyunculara çok para harcayacağına, ana takımın alt yapısına, tesise harcasın ama taşra zihniyeti olunca ki bu zihniyeti değiştirmek zor. 'Benim takımım daha iyi oynuyor' diye paralar uçtu gitti. Serikspor'umuz 3'üncü Lig'de. Kemerspor 3'üncü Lig'de ve şu anda 2'nci Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. İnşallah Kemerspor 2'nci Lig'e çıkar. 2 takımız Süper Lig'de. Antalya ve Alanyaspor iki kardeş takım. 30 yıl önce problem vardı ama şimdi seyircimiz, taraftarımız yana yana birlikte maç izliyor. Alanya ve Antalya seyircisi Türkiye'de örnek. Biz iyi ve kaliteli futbol oynamak istiyoruz, oynuyoruz da ama seyircisiyle, camiasıyla, takımıyla Antalya'ya ve Alanya'ya gelen herkes bizden memnun. Önemli olan centilmenlik. Küfür, kavga bizde yok. Tüm Türkiye'ye örnek olsun. Maç içerisinde gerginlik olur ama taraftar olarak imajımızı korumamız lazım" diye konuştu

Alanyaspor'un başarılı olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Herkese anlatılacak bir şey. 6 senede uçurumda olan bir takım Süper Lig'e nasıl çıkar? Süper Lig'de mütevazi kadrosuyla iyi futbol nasıl oynanır, başarı nasıl korunur? Bana göre Türkiye'de herkese örnek olması lazım."

Menderes Türel de maçtan önce güzelliği paylaşmak için bir arada olduklarını ama en büyük güzelliğin Osmanlıspor maçında alınacak 3 puan olduğunu söyledi. Alanyaspor'a desteklerinin devam edeceğini aktaran Türel, "Alanyaspor'a bir sözümüz vardı. Daha önce bir araç kiralayarak ulaşım noktasında karşılamıştık. Bugün de otobüsü süresiz kullanma hakkı verdik. İnşallah Alanyaspor'a uğurlu olsun" dedi.

Törende Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na otobüsün anahtarı kardeşi Bakan Çavuşoğlu ile Başkan Türel tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Törenden detay görüntüler

- Bakan Çavuşoğlu'nun konuşması

- Menderes Türel'in konuşma

(FOTOĞRAFLI)