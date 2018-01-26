mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da sınır bölgesinde inceleme yaptı
Erdoğan askeri kıyafet giydi, sınırda...
Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi
Trump yemin altında ifadeye hazır...
Kadıköy'de "otopark" gerginliği
Kadıköy'de İBB ile "otopark" gerginliği
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi

Aytemiz Alanyaspor'a komşudan takviye (2)

Engin ANAK / ALANYA, (Antalya), ()  Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez'i renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen törende,...

Aytemiz Alanyaspor'a komşudan takviye (2)

Engin ANAK / ALANYA, (Antalya), () 

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez'i renklerine bağladı.
Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen törende, Arjantinli futbolcu Lucas Martin Villafanez, 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Arjantin'in U17 ve U20 milli takımlarında toplam 9 kez forma giyen Villafanez, daha önce C.A.I, Independiente, Atletico Huracan ve Panetolikos Agrinio takımlarında oynadı.
İmza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sağ kanat mevkiindeki açığı Lucas Martin Villafanez ile giderdiklerini söyledi. Bu transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah takıma katkı sağlar. Kendisine iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.
"SICAKLIĞI HİSSETTİM"
Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferi Villafanez, "Kapıdan girdiğim ilk andan itibaren bir aile ortamı hissettim. Çok sıcak bir karşılama oldu. Bundan dolayı sayın başkana teşekkür ediyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımıza faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.
Yunanistan Süper Ligi'nde bu sezon 12 maçta forma giyen Villafanez, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İmza töreninden detaylar
-Hasan Çavuşoğlu'nun konuşması
-Villafanez'in konuşması

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan