Aykut Kocaman: Sıkıntılar varsa söylenir

ATİKER Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, yönetim kurulu tarafından kendisine uyarı niteliğinde yapılan açıklamayı usulen doğru bulmadığını belirterek, "Bu tip durumlarda gelinir ve konuşulur. Sıkıntılar varsa söylenir. Eğer bu konuda gereken bilgi varsa aktarılır. Eğer karşı tarafın da buna cevabı varsa dinlenir ve gruplar birbirini ikna eder. Çünkü menfaatler birdir" dedi.

Dün izinliği olduğu için antrenmana katılmayan Aykut Kocaman, bugün sabah saatlerinde Konya'ya geldi. Ardından da yapılan antrenmana katıldı. Aykut Kocaman, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu'nun, 2-0 mağlup olunan Gençlerbirliği maçının ardından resmi internet sitesinden teknik heyeti uyarı niteliğinde yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine Aykut Kocaman, bu açıklamayı usulen doğru bulmadığını belirtti.

Kocaman, açıklamanın kendisini içinde sürpriz olduğunu belirterek, "Açıklamanın sabah erken saatlerde yapılması ilginç. Biraz daha beklenebilirdi. Bu kadar hızlı hareket etmek için hangi nedenler vardı bilemiyorum" dedi.

Açıklamada birkaç cümlenin rahatsız edici olduğunu ifade eden Kocaman, şunları söyledi:

"Açıklamada birkaç cümle rahatsız ediciydi. Esas derdim, usulle ilgili tarafı. Buna benzer durum 16-17 ay önce Galatasaray maçı sonrasında da olmuştu. O günlerde de aynı şeyi söylemiştim. Genel olarak bizim görevimiz sorun oluşturmak değil, var olan sorunları çözmeye çalışmak. Burada da mümkün olduğunca bu şekilde davranmaya gayret edeceğim."

SIKINTI VARSA SÖYLENİR

Yönetimin, teknik direktör ve oyuncuların, iyi ve kötü şeyleri birbirleri arasında paylaşması gerektiğini ifade eden Kocaman, "Açıklamanın içeriğiyle ilgili bir şeyler söylemekten imtina edeceğim. Bir bardak suda fırtına çıkarma halini en azından durdurmayı amaçlıyorum. Bu tip durumlarda gelinir ve konuşulur. Sıkıntılar varsa söylenir. Eğer bu konuda gereken bilgi varsa aktarılır. Eğer karşı tarafın da buna cevabı varsa dinlenir ve gruplar birbirini ikna eder. Çünkü menfaatler birdir. Menfaatler doğrultusunda mücadeleye devam ederler. Bu açıklama, bir şeylerin değişme ihtimalinin olmadığını ya da zayıf olduğunu gösterdi. En büyük hata usul yönünden olmamalıydı. İçerikle ilgili kısma girersem aynı yanlışı ben de yapmış olacağım. Bu doğru değil. İçimizde tutalım, söylemeyelim. Fazla uzatmayalım. Yönetim resmi siteden açıklama yapıyor, bir de resmi siteden. Resmi siteden olunca biraz daha resmi oluyor işler herhalde. Dolayısıyla yanıt vererek işi sürdürme eğiliminde değilim."

Kocaman, "Yönetim tarafından kontrat uzatma teklifi yapıldı mı?" şeklindeki soruya, "Cevabı burada değil, onların yanında vermek lazım" yanıtını verdi.

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye yönündeki iddiaların sorulması üzerine de Kocaman, "Ben çalışan bir teknik direktörüm. Sezon başındaki durumu biliyorsunuz. Yorum yapmak çok doğru olmaz. Bulunduğum süre içerisinde yüksek aidiyet duygusuyla çalıştım. Bulunduğum yerin menfaatleri, benim menfaatlerimin her zaman bir adım önünde gidiyor. Konyaspor'u mümkün olduğu kadar değerli hale getirebilmek için çaba göstermeye çalışıyorum. Bunun karşılığında bana aynı değeri göstermelerini beklemiyorum ama en azından birazcık düne, bugüne ve gelecek umutlarına saygı bekliyorum" diye konuştu.

Açıklamanın ardından yeşil- beyazlı futbolcular teknik direktör Aykut Kocaman nezaretinde Trabzonspor maçı için hazırlık çalışmasını sürdürdü.



FOTOĞRAF