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Aykut Kocaman: "Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız" (YENİDEN)

İstanbul,() - ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Pazartesi günü katıldığı programda yaptığı açıklamalar, bugün son 3-4 saattir gündem oldu. Aykut Kocaman, KON TV'de katıldığı programda, "Oyuncular, ben de dahil...

Aykut Kocaman: "Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız" (YENİDEN)

İstanbul,() - ATİKER Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Pazartesi günü katıldığı programda yaptığı açıklamalar, bugün son 3-4 saattir gündem oldu.

Aykut Kocaman, KON TV'de katıldığı programda, "Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız" demesi basında gündem oluştururken, özetle şu sözleri kullandı: "Futbolcular sırça köşklerde değil toplumun içinde yaşayan insanlar. Bizi destekleyen kitlenin içinde herkes var. Bizi destekleyenler, izleyenler arasına; etnik, siyasi, kültürel herkes giriyor Hiç kimsenin adamı değiliz. Biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyaspor'un adamıyız. Oyuncular da öyle olmalı. Ama bununla beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Çünkü toplumda özellikle bugünlerde daha da artan hassasiyetler var. Bir zümrenin, bir grubun, bir siyasi partinin, herhangi bir şeyin değil, toplumun hissiyatına ortak olmak zorundalar. Biz sadece Konyaspor'a hizmet eden, aynı zamanda toplumsal görevleri olan insanlar olmalıyız. Oyuncuların da bu anlamda katkıları gayetleri çok iyi"

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