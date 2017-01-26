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Aykut Kocaman: "Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, `partili cumhurbaşkanlığı´nı merkezine alan anayasa değişikliği referandumu için `Evet´ kampanyası başlatan Rıdvan Dilmen'i isim vermeden eleştirdi. Aykut Kocaman, KON TV'de katıldığı...

Aykut Kocaman: "Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, `partili cumhurbaşkanlığı´nı merkezine alan anayasa değişikliği referandumu için `Evet´ kampanyası başlatan Rıdvan Dilmen'i isim vermeden eleştirdi.

Aykut Kocaman, KON TV'de katıldığı programda, "Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız" diyerek Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Rıdvan Dilmen'in başlattığı kampanyanın yanlış olduğunu savundu. Kocaman, futbolcuların sırça köşklerde değil toplumun içinde yaşayan insanlar olduğunu dile getirerek "Bizi destekleyen kitlenin içinde herkes var. Bizi destekleyenler, izleyenler arasına; etnik, siyasi, kültürel herkes giriyor Hiç kimsenin adamı değiliz. Biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyaspor’un adamıyız. Oyuncular da öyle olmalı. Ama bununla beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Çünkü toplumda özellikle bugünlerde daha da artan hassasiyetler var. Bir zümrenin, bir grubun, bir siyasi partinin, herhangi bir şeyin değil, toplumun hissiyatına ortak olmak zorundalar. Biz sadece Konyaspor’a hizmet eden, aynı zamanda toplumsal görevleri olan insanlar olmalıyız. Oyuncuların da bu anlamda katkıları gayetleri çok iyi” şeklinde konuştu.

İstanbul-

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