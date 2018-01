Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() - FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Oyuncu ihraç etmek lazım. Ondan sonra antrenör ihraç etmek lazım. En az 30- 35 tane oyuncuyu belki bir antrenör olarak yurt dışına gönderme şansına sahip olabiliriz. Ne bilgi biriktirebiliyoruz ne oyuncu üretebiliyoruz. Bunda geç kaldık ama hala aynı şeylere devam ediyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri'nde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 'Türk Antrenörleri Başarı Endeksi' konulu panele katıldı. Panelde Türk antrenörlerin yurt dışında görev yapmasıyla ilgili soru üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, antrenör olarak yetenekli oyuncu üretmeye başlanması gerektiğini belirtti. Yetiştirilen futbolcuyu yurt dışındaki takımlara transfer etmek gerektiğini aktaran Kocaman, "Oyuncu ihraç etmek lazım. Ondan sonra antrenör ihraç etmek lazım. En az 30-35 tane oyuncuyu belki bir antrenör olarak yurt dışına gönderme şansına sahip olabiliriz. Her şeyi biriktirmekle ilgili. Ne bilgi biriktirebiliyoruz ne oyuncu üretebiliyoruz. Bunda geç kaldık ama hala aynı şeylere devam ediyoruz. Temel olarak çok fazla bilgiye inanan bir toplum değiliz. Daha çok söylemler ve söylentiler üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla her şeyde geride kalıyoruz. Bence futbol da bunlardan bir tanesi " dedi.

SABIR VE CESARET

Mehmet Özdilek de 14 sene futbol oynadığı Beşiktaş'ta futbolculuk kariyerini noktaladığını söyledi. Büyük takım oyuncusu olarak daha sonra seçilen yolda başarı elde etmenin biraz sabır ve cesaret gerektiğini anlattı. hedefleri olan bir futbolcu profilinden hedefleri olan bir teknik adamlığa geçiş yaptığını belirten Özdilek, şunları kaydetti: "Bunlar kolay olmuyor. Bir süreç, bir zaman. Bana kimse yukarıya oynayan bir takımı vermedi bu zamana kadar. 12 yıldır teknik adamlık yapıyorum. Hep başı sıkışan takımlarla antrenörlük kariyerim başladı ve bu şekilde de devam ediyor. Yine bugün itibariyle Aykut Kocaman'la Avrupa'ya giden bir Konyaspor'un değişiminden sonra tekrar 18'inci sırada aldığım bir takımla yarışa katıldım. Kolay değil. Kendi planlamanızı, oyuncu profilinizi yapmıyorsunuz. Ama gelirken de bunları bilerek geliyorsunuz. Birçok şeyi bir anda değiştirmek mümkün olmuyor. Sabır ve emek gerekiyor. Bu konuda da tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Çünkü 12 senedir hep bu süreçleri yaşayarak ve hep üstüne koyarak gelişerek gelen bir teknik adamım."

MİLLİ TAKIM SORUSU

'Milli takımı çalıştırmak ana hedef midir?' sorusuna Özdilek, "Tüm teknik adamların hedeflerinden biridir. Ben yardımcı antrenör olarak görev yaptım. Tüm teknik adamların Türkiye'deki hedefleri arasında en üst noktadadır. Hepimizin de hedefi vardır. Zaman içerisinde, gelecekte benim de hedeflerimden biri burasıdır" dedi.

Kocaman ise soruya şöyle cevap verdi: "Her ülkede çalışan insanın milli takım son hedefidir. Nihai hedeflerden biridir. Hem oynarken formayı giymek hem çalıştırıcılık yaparken milli takım çalıştırıcı olabilmek burada olan herkesin kutsal görevidir."

