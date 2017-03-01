Aykut Kocaman: Beraberlik olumsuz değil

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Böylesine yüksek istekli bir takım karşısında, formsuz bir hakemin de olduğu bir maçta bizim adımıza beraberliği taşımak olumsuz değil" dedi.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Sivasspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maç sonrası yaptığı açıklamada, kupada iyi mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi:"Pozisyon vermeden net iki tane girdiğimiz pozisyon var. Gol atabilirdik. Ama mağlup olmamak önemli. Bir de bunun tabi ikinci ayağı var. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İsteklerinden memnunum. Güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Taraftar sayısı gittikçe artıyor, onlara da teşekkür ediyorum. Taraftara beraber iyi bir grup, iyi bir ekip olmaya başladık. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şansımız yüzde 50, yüzde 50. İkinci maça bakacağız. Bizim için önemli olan lig maçı. En az 5-6 oyuncuyu oynatmayarak bu maça çıktık. Benim için birinci hedef, her zaman söylediğim gibi lig şampiyonluğu. Şimdi de lige hazırlanacağız.""BERABERLİK OLUMSUZ DEĞİL"Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise, tur şansını kendi sahalarına taşımanın olumsuz bir şey olmadığını belirterek, şunları söyledi:"Skor açısından olumsuz bir şey söylemenin anlamı yok. Sivasspor bir taraftan süper lige gelme gayreti içindeyken, diğer taraftan da kupada turu yüksek şiddetle istiyor. Çok istekli, yüksek şiddetli oynayan bir takım vardı karşımızda. Ayrıca Hüseyin Göçek bugün bu kontrolü kaçırdı. Hem sahanın problemli olması, aynı zamanda rakibin sertliği nedeniyle bizim oyun düzenimiz tamamen bozuldu. Oyun 15'inci 20'inci dakikalardan sonra Sivasspor'un kontrolüne geçti. Öne geçme şansını fazlasıyla yakaladılar ancak başaramadılar. İlk 10-15 dakikayı atlattıktan sonra ikinci yarının başlamasıyla rakip kaleye biraz daha giderek golü arayarak oynamaya çalıştık. Ancak başaramadık. Böylesine yüksek istekli bir takım karşısında formsuz bir hakeminde olduğu bir maçta bizim adımıza beraberliği taşımak olumsuz değil."

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