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Aykut Kocaman: Beklemediğimiz bir skorla sahadan ayrılmak son derece üzüntü verici

"Amacımızın dışına taşan bir maç oldu" "Serkan olsa durum daha farklı olabilirdi " Ali DANAŞ / İstanbul,() -  Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman,...

SPOR 26.10.2019, 23:03
Aykut Kocaman: Beklemediğimiz bir skorla sahadan ayrılmak son derece üzüntü verici

"Amacımızın dışına taşan bir maç oldu"
"Serkan olsa durum daha farklı olabilirdi "

Ali DANAŞ / İstanbul,() - 

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-1 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 
2 haftadır oyunun içinde olağandışı bir durumla karşı karşıya olduklarını belirten Aykut Kocaman, "Maça başladığımız ve santrayı bizim yaptığımız bir maçta 14'üncü saniyede 10 kişi kalmadığımız bir süreçle başlayan 2 haftalık bölümde bugün de beklemediğimiz bir skorla sahadan ayrılmak son derece üzüntü verici. Olağandışılık sadece bununla bitmedi. Şut konusunda özenli bir takımız ama bugün 4 gol ceza sahası dışından vuruşlarla geldi. Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından golü yoktu bugüne kadar. Sıklet farkı olmamasına karşın böyle olduğunu gösteren ana faktörlerden oldu. Temaslı oyun bekliyorduk rakipten. Özellikle genç hakem Ali Şansalan, çok gelecek vadediyor, ilk yarıdaki tercihleriyle bizim gidişatımızın olumsuza gitmesinde etken oldu" dedi. 
"AMACIMIZIN DIŞINA TAŞAN BİR MAÇ OLDU"
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin sol kanadı etkili kullandığı ve Konyaspor'un da sağ kanattan çok baskı yediği şeklinde gelen bir soruya şöyle cevap verdi: "Sağ tarafa olan geçişler çok hızlı oldu. Fenerbahçe'nin ana oyun planı olan baskı yaparak ve seyirciyle birlikte hakemi de etki altına alarak, rakibi bozmaya yönelik oyununu yaptı. Mia ve Mücahit'le önde baskı yapmaya çalıştık. Son derece doğru gidiyordu oyun ama hızlı ataktan gelen ilk gol ve hemen arkasından gelen golle ciddi bir çözülme oldu. Hemen arkasından attığımız gol bizi oyuna bağladı ama attığımız kornerden yediğimiz atakta gelen gol tekrar çözülmemize neden oldu. Bu arada baskıyla 6-7 top kaptık ama bunları sonuçlandırmada yeterli olamadık ve amacımızın dışına taşan bir maç oldu." 
"SERKAN OLSA DURUM DAHA FARKLI OLABİLİRDİ "
Kocaman, Ozan Tufan ve Fenerbahçe Stadın'daki atmosfer ile ilgili yöneltilen soruyu cevaplamazken, bugün Serkan Kırıntılı'nın kaleyi koruyor olması durumunda doğal olarak durumun daha farklı olacağını ifade ederek, "Belki 6 gol olurdu, belki hiç olmayabilirdi. Oyun ritmi yakalama konusunda kaleciler daha handikaplı oluyor. Baskının yüksek olduğu ortamlarda, ritimden kaynaklanan problemlerin yüksek olma olasılığı artıyor. Tabii ki Serkan olsa durum daha farklı olabilirdi ama, dediğim gibi bu fark daha mı fazla olurdu yoksa daha mı az olurdu bilemiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Aykut Kocaman'ın açıklamaları

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