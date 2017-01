Aykut Kocaman: "Avrupa sahnesinde yeniden yer almak istiyoruz"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeniden Avrupa sahnelerinde yer almak istediklerini belirtti.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren teknik direktör Aykut Kocaman, geçen sezon özellikle ligin ikinci yarısında gösterdikleri başarıyla Avrupa ligine direk katılma şansı elde ettikleri ve şehrin de büyük bir özlemine kavuştuğunu söyledi.

Kocaman, ''Avrupa Ligi ile Türkiye Ligi arasındaki maçlardaki gel-gitler hem de zihinsel olarak yaşanan gel-gitlerin takımımı yıpratmasıydı. Buna değer mi? Tabii ki de değerdi. Bunu baştan vurgulayalım ve bir kenara koyalım. Bu bir şikayet değil. Karşılaşacağımız sorunları anlayabilmek ve anlatabilmek, karşılaştığımız sorunları anlamlandırmak için bunları söylüyorum. Bunun takımımız adına ciddi bir tahribat yaratacağını da biliyorduk. Puan anlamında geçtiğimiz sezonun altında olabilecek ama Konyaspor adına bir güç tarif edecek 1,5 veya 1,5 puanın biraz üzerinde bir ortalama yakalayabilirsek iki ligi birlikte iyi götürebiliriz diye düşünmüştük" diye konuştu.

Kocaman, UEFA Avrupa liginde güçlü takımların olduğu gruba düştüklerini ifade ederek, şunları söyledi: ''Gönül pek çok şey istiyor. Ama güç dengeleri olarak bakıldığı zamanda çok fazla şey beklemekte biraz fazla iyimserlik olurdu. Yapacağımız en önemli şey, maçın her anında rakiple göğüs göğse çarpışabilme, maça ortak olabilme ve ne yaptıklarını görme adına bize ciddi değerler kattı. Ama bunları katarken de özellikle lige dönüşlerde tam bu maçların öncesinde oynadığımız lig maçlarında bizi ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Çünkü o zihinsel gel-gitler maçlardaki performansı dolayısıyla da sonuçları etkiledi. Böyle bir Avrupa Ligi ile beraber götürmeye çalıştığımız ligde de 24 puanın birkaç puan daha üzerine koyma fırsatımız vardı ama yapamadık. Düşündüğümüz yerde kaldık.''

Kocaman, ligin ikinci yarısında özellikle deplasman maçlarının Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi güçlü takımlarla yapılacağına, bu nedenle de kendi sahalarında oynayacakları maçlardan iyi puan çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Kocaman, ''İçeride oynayacağımız maçlardaki puan ortalamamız bizi bir sıklet yukarıya çıkarabilir gibi gözüküyor. Eğer bunu başarabilirsek. Ana hedefimiz; geçen sene direkt olarak gitme başarısı gösterdiğimiz, ancak bu sene bunun kolay olmayacağı görünen ama Ziraat Türkiye Kupası'nda nereye kadar gideceğimizi bilemediğimiz için görüşümü söyleyeceğim, ön eleme maçları oynama pahasına da olsa tekrar Avrupa sahnesinde yer alabilmek için sıralamada yer tutabilmektir. Fikstür ve artık Avrupa Kupası maçlarının olmaması bunu başarma adına ilk yarıdaki durumumuza da bakarsak ufak tefek olanaklar sunuyor bize. Ama bunu ne kadar değerlendirebileceğimiz bizim elimizde olan bir şey" dedi.

Sezonun ilk yarısında hakem hataları nedeniyle de puan kaybettiklerini ifade eden Kocaman, ''Yanlışlarının bizim tarafımıza olan bölümü fazlaydı. Bu da gerçekten puan kayıplarına neden oldu'' diye konuştu.

Konyaspor'un başına ikinci kez geldiğini hatırlatan Kocaman, ''Mesleki anlamda son derece doğru ve güzel bir çalışma ortamı var. Geldiğimiz gün gibi değil. Bu konuda hem Konya halkına, sporu seven, Konyaspor'u seven, futbolu seven, sadece sahaya gelerek takımın yanında olan değil, aynı zamanda medyadan Konyaspor'u bir şekilde izleyen ve kalbi Konya şehri ve Konyaspor ile atan Konya halkına bu anlamda müteşekkirim. Aynı zamanda o halkın içinden çıkan, geldiğimizde her ne kadar da birbirimizi tanıdığımızı düşünsek de başkan ve diğer yönetici arkadaşlar içinde söylüyorum bunu. Sıkıntılı bir evre. Bu sıkıntılı evreyi geçerken de bir takım sıkıntılı kararlar veriliyor. Bunun sonuçlarını alırken de sıkıntılı süreçler geçiyor. Bu dönemde birbirimizi anlama konusunda zaman zaman sıkıntılar çeksek de özellikle son dönemde takımla ilgili alınan kararlarda ve tasarruflarda bize fazlasıyla yardımcı olan yönetim kurulunun da bu anlamda hakkını teslim etmek lazım" şeklinde konuştu.

