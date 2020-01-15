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Aykut Kocaman: Ara transferin son haftası hareketli geçecek

SPOR 15.01.2020, 17:40
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Aykut Kocaman: Ara transferin son haftası hareketli geçecek

Tolga YANIK / KONYA () - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "İlk yarıda nispeten biraz yakalayabildiğimiz takım davranışını biraz daha artırmış gibiyiz. En büyük şikayetim olan uyum da sanki beklentilerimi karşılayacak gibi görünüyor" dedi. 
Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aykut Kocaman, kamp döneminin kısa olmasının nedeninin aranın da kısa olmasından kaynaklandığını söyledi. En verimli kamplardan birisini geçirdiklerini belirten Kocaman, şunları kaydetti: "Özellikle kamplardan sonra ne kadar gözlemlerinize istinaden iyi olduğunu düşünseniz de ilk maç ve sonrasında gelen maçlarda alacağınız sonuçlar aslında kampın verimliliğini ve kalitesini belirleyecek. Bugüne kadarki tecrübelerimiz ve öngörülerimize dayanarak kısa ve verimli bir kamp dönemi geçirdik diyebiliriz. Hazırlık maçlarımızda çok güzel oldu. Umarım düşündüğümüz gibidir bunu MKE Ankaragücü maçıyla test edeceğiz."
"İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"
MKE Ankaragücü maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini ifade eden Kocaman, "Takım olarak son oynadığımız maçlardaki davranış biçimimizi biraz daha düzenlemiş gibi görünüyoruz. Eğer bu davranış biçimini sürdürmeyi başarabilirsek takım olarak iyi bir yerlerde olacağımıza inanıyorum. Çok enteresan bir seriye başlayacağız. Ne yazık ki bulunduğumuz durumdan dolayı enteresan bir seri diyorum. 7 hafta içinde altımızdaki 3 takım ve hemen üstümüzde olan 3 takımla oynayacağız. Araya bir Galatasaray maçı girecek. İlk yarıda nispeten biraz yakalayabildiğimiz takım davranışını biraz daha artırmış gibiyiz. En büyük şikayetim olan uyum da sanki beklentilerimi karşılayacak gibi görünüyor. Bu duygu ve düşüncelerle MKE Ankaragücü maçına gidersek iyi bir başlangıç yapma ihtimalimiz görünüyor" diye konuştu.
"TRANSFERİN SON HAFTASINDA HAREKETLENME OLACAK GİBİ"
Ara transferle ilgili de konuşan Aykut Kocaman, "Transferlerin son haftasında büyük bir hareketlenme olacak gibi görünüyor. Şu anda son sözü ne yazık ki para söylüyor. Şu andaki durum ne yazık ki böyle. Bunu Konyaspor'u buradan ayırarak söylemek olmayacak. Şunu da belirtmek isterim ki, oyuncuların hak edişleri bununla beraber kulübün borçları ayrıca transfer ihtiyacı da var. Çok kolay çözülecek gibi bir denklem gözükmüyor. Dolayısıyla en büyük transferimiz biz de ilk yarıda sıkıntı yaratan saha içindeki uyumsuzluğumuzu giderecek uyum sorununu ortadan kaldırarak oyuncuların grup performanslarını artıracak çözümler bulmak. Tek çıkış yolumuz da bu gözüküyor" şeklinde konuştu.
Aykut Kocaman, kadrodaki oyunculardan azami ölçüde faydalanılması gerektiğinin farkında olduğu belirterek, transfer yapmadan oyuncu göndermenin takımın gücünü düşüreceğine belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Aykut Kocaman'ın açıklamaları

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