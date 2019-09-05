TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Tek amacımız sezonu başladığımız kadro ile tamamlamak" dedi.Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Takımın transferlerine değinen Avcı, "Son 3 sezonun ardından bu sezonun hazırlıklarına erken başladık. Yerli transfer bakımından istediğim isimleri kadromuza kattık. Türk oyuncu kadrosunu güçlü tutmak istedik. İyi bir yerli kadrosu kurduğumuzu düşünüyorum. Yabancı transfer konusuna gelince, geçen sezon takımda yer alan Luca İvankovic ile yeniden anlaştık. 2 tane de ABD basketbolcu transfer ettik. 1 tane de Avrupa müsabakalarında oynatmak üzere Hırvat sporcu aldık. Yeni Yeni Hırvatistan milli takımında yer bulan yetenekli bir ismi transfer ettik. Tutarsa büyük iş olabilecek bir sporcuyu kadromuza kattık. Alternatif olarak aldığımız 22 yaşındaki Klaudia Perisa belki de performansı ile asıl kadroda yer bulur. Şu an için başka yabancı transferi yapmayacağız" diye konuştu.Avrupa Kupasında maçlar oynayacaklarını belirten Avcı, "Hızlı hareket etmemiz lazım. Bu ay içerisinde oynayacağımız FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (Euro Cup) Ön Eleme maçı oynayacağız. Moskova temsilcisi ile oynayacağımız o maç bizim için önemli. Erciyes Cup'ta henüz organizasyon belli değil. 3 maçlık bir turnuva düşünüyoruz. Erciyes Cup hazırlık turnuvası bizim için iyi bir gösterge olacak. 3 senedir mali sıkıntılar yaşadık ama gerek isim sponsorumuz olsun gerekse de Kayseri Büyükşehir Belediyemiz çok destek oluyor. Kulüp başkanımız ve Yönetim kurulu de bu konuda ciddi mücadeleler veriyor. Geçen senelerden kalan borçlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayacağımız aşikar. Kulübün zamanında alması gereken paraları alamaması durumunda yine ciddi sıkıntılar yaşar. Öyle olursa bu sene Aralık ayında da takımda ciddi çatırdamalar yaşanır. Tek amacımız sezonu başladığımız kadro ile tamamlamak" şeklinde konuştu.

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-Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı'nın açıklamaları