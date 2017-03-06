Ayhan Akman: 3 puanla evimize dönüyoruz (Maç sonu)

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - SPOR Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2 yendi. Sarı kırmızı takım ligde 43 puana ulaşırken, Fenerbahçe'nin üzerinde üçüncü sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 6. sırada 35 puanda kaldı.

Galatasaray Antrenörü Ayhan Akman, maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Akman, tüm futbolcu arkadaşlarını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladı. Çok zor şartlarda Antalya'ya geldiklerini belirten Ayhan Akman, “Son haftalarda kaybettiğimiz puanlar ortadaydı. O yüzden bu maçın önemi bizler için, camiamız için, futbolcu arkadaşlarımızın kendine özgüveni için de çok çok önemliydi. O yüzden çok önemli bir 3 puan aldık. On kişi kalmamız, oyuncuların bir reaksiyon olarak bu maça verdikleri önemi ortaya koyuyor. O yüzden güzel bir 3 puanla evimize dönüyoruz" dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 önde olan ve iyi oynayan bir Galatasaray olduğunu sözlerine ekleyen Ayhan Akman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hatalı bir gol yedik. Burada faul verilebilir miydi? Tabi bunu tartışabiliriz. Ama ikinci yarının sonlarında aslında Bruma'nın ciddi pozisyonu var. Orada 3-0'ı yakalayabilseydik, maçta değişik bir ikinci yarı oynayabilirdik. Ama sonuçta 3 puan çok önemliydi. Oyuncuları verdikleri reaksiyondan dolayı teker teker kutluyorum."

Bir gazetecinin İgor Tudor'un atılmasını hatırlatması üzerine Ayhan Akman, “Benim için çok basit bir hareketti. Hocamız sağlık çantasına ufak bir temasta bulundu. Böyle reaksiyonlar, hocalarda zaman zaman gördüğümüz reaksiyonlardır. Bence bu pozisyon rahatlıkla uyarı ile geçiştirilebilirdi. Ama hakemin tercihi böyle oldu. Ben bu tercihi çok doğru bulmuyorum. Rahatlıkla uyarı ile geçiştirilebilecek bir pozisyondu. Hakeme karşı da böyle agresif bir tutum da yoktu. Hocalar zaman zaman kendilerine, oyuncularına kızabilir, yapabilir. Çok doğal hareketlerden bir tanesi idi. Hakem tribüne göndermekle hata yaptı diye düşünüyorum" dedi.

RIZA ÇALIMBAY: BERABERLİĞE ÜZÜLÜRKEN, MAĞLUP OLDUK

Maçtan sonra konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise çok üzgün olduğunu söyledi. Özelikle ikinci yarıda çok iyi oynadıkları bir maçı kaybettiklerini söyleyen Çalımbay, “İkinci yarıda çok çok iyi oynadık. Çok pozisyon yakaladığımız bir maç. Sadece son paslara biraz daha dikkat etseydik, pozisyonlara biraz daha dikkat edebilseydik, daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik. İkinci yarıda beraberliğe üzülürken, sahadan mağlup ayrıldık. Son dakika yediğimiz gol, yenmemesi gereken bir gol. Çünkü, adı üstünde ölü top kullanılıyor. Herkes topa bakıyor. Gelişen bir pozisyon yok. Ve orada herkesin adamına yakın olması gerekiyor. Ölü toplarda adama yakın olmak teknik direktörlerin en çok çalıştırdığı şeylerden bir tanesidir. Ama maalesef arkadaşımız yakın olmadı ve golü yedik" dedi.

Bu aralar şanssızlık yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu maça çıkarken en az 4-5 oyuncumuzun olmaması, çok büyük bir dezavantajımız oldu. Arkasından Eren'le oynayan Diego'nun sakatlanıp çıkması bizim için tabii ki bir dezavantaj oldu. Böyle şanssızlıklar yaşadık ama ne olursa olsun, son dakika golünü yemememiz gerekiyordu. Daha dikkatli olunması gerekiyor. Ve vurdurulmaması gerekiyordu. Ama ilk yarı istediğimiz gibi değildi. Maçtan önce her şey konuştuğumuz gibi iyi gidiyordu ama ilk yarı uygulamada biraz yanlışlarımız oldu. İkinci yarı tamamen düzelttik. Tamamen başka bir takım olduk. Golü de bulduk. Sonra galibiyet golünü aradık. Hele Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra hiç çıkarmadık. Pozisyonları dahi olmadı. Sadece tek şansları ölü toptu. Onu da frikikte yakaladılar. Onda da bizim hatamız vardı. Özellikle, hem vurdurmamız hem de Emre'nin hakemle konuşacağına topu kullandırtmasaydı, diğer adama yakın olsaydı, Galatasaray oyuna başlayamayacaktı. Bunun gibi küçük şeyler yüzünden yenilmemesi gereken bir gol yedik. Biz beraberliğe üzülürken mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. Ama ikinci yarıda oynanan oyundan çok memnunum. Kalan 11 maçımızı en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız."

Bruma'nın içeriye girerken gole gitmesini Salih'le önlemeye çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, “Salih, Galatasaray takımını bizden daha iyi tanıyordu. Aslında yaptığımız da gayet iyiydi ama Salih bizim istediğimiz şeyi tam olarak yapamadı. Özellikle de top bizde iken oyuna girmesi gerekiyordu. Oralarda hata yaptı. Ondan sonra zaten değiştirdik" diye konuştu.

Bir gazetecinin takımın çok gol yediğini hatırlatması üzerine Rıza Çalımbay şu yanıtı verdi:

“Gol yerseniz savunmada sıkıntı var demektir. 3 gol iyi bir şey değil. Akhisar maçını zaten saymıyorum. Çünkü o maç belki de bizim bu seneki en kötü maçlarımızdan biriydi. Bizim esas oyunumuz bu maçın ikinci yarısında olan oyun. Biz buyuz. Bunun da daha üstüne gitmemiz gerekiyor. Ama dediğiniz gibi öyle pozisyonları da yakaladığımız zaman işi bitirmemiz gerekiyor. Maalesef çok pozisyondan eli boş döndük. İlk yarıdan kesinlikle memnun değilim. İkinci yarıdan memnunum. Çok zor yerlerden aldık, iyi yerlere geldik ama bu kalan 11 maçı iyi bitirmemiz gerekiyor."

Bir gazetecinin 'Eto'o'yu aradınız mı?" şeklindeki soruya Rıza Çalımbay, “Eto'o'yu aradım. El Kabir'i aradım. Yekta'yı aradım. Motta'yı aradım. Bu arkadaşlar olsa hamle yapardık. Ama istediğimiz hamle kalmadı. Önümüzdeki hafta Sakıp cezalı, Diego en az 2-3 hafta oynayamaz. Bir süredir şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede bunlar biterse daha iyi duruma geleceğiz. Eto'o özellikle içeride oynadığı maçlarda, hele böyle maçlarda bence çok fırsat yakalayabilirdi. Çok asist yapabilirdi, çok şanssızlık yaşadık. Ama son yediğimiz gol şanssızlık değil, defansımızın büyük hatası" dedi.

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