Aydınspor 1923–Karşıyaka: 1-1

HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xxx), Sedat Bayrak (xxx), Mücahit Değirmenci (xxx)AYDINSPOR 1923: Evren (xxx) - İsmail (xxx), Ömer (xxx), Tahir (xx) (Dk. 79 Oğuzhan xx), Gürcan (xx), Reşo (xxx), Vedat (xx), Süleyman (xx), Serkan (xx), Nezir (xx), Berat (xx) (Dk. 86 Metincan)

KARŞIYAKA: Erhan (xxx) - Tugay (x), Cenk (xxx), Metin (xx), Anıl (xx), Mustafa Aşan (xxx), Arif (xx), Battal (x) (Dk. 63 Ali Kemal xxx), Okan (xx) (Dk. 77 Mahmut x), Ali Say (xx) (Dk. 89 Abdülhamit), Can (x)

GOLLER: Dk. 45+1 Reşo (Aydınspor 1923), Dk. 69 Ali Kemal (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: İsmail, Serkan, (Aydınspor 1923), Ali Kemal (Karşıyaka)

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923 ile Karşıyaka 1-1 berabere kaldı. Yeni teknik direktörü Atilla Güneş yönetiminde ilk sınavına çıkan Karşıyaka, zorlu deplasmanda 45+1'inci dakikada Reşo'nun golüyle yenik duruma düşerken 63'üncü dakikada oyuna giren Ali Kemal'in 6 dakika sonra attığı golle beraberliği sağladı. Karşıyaka bu sonuçla puanını 37 yapmasına karşın 6'ncı sıraya inip haftalar sonra play off potasından çıkarken Aydınspor 1923 ise 30 puanla 11'inci basamaktaki yerini korudu.

Yaklaşık 7000 Aydınlı futbolseverle 500 kadar Karşıyakalı taraftarın izlediği müsabakadan önce taraftarlar arasında çıkan kavgada başına şişe isabet eden bir Karşıyakalı hastaneye kaldırıldı. Konuk takımın beraberlik golünden sonra da protokol tribününde gerginlik yaşandı. Gole sevinen Karşıyakalı yöneticilere tepki gösterilmesi üzerine ortalık karışırken, polis Karşıyaka İkinci Başkanı Yener Eyüpoğlu'nu tribünden çıkardı.

15. dakikada Aydınspor 1923'ün kazandığı köşe vuruşunu Vedat kullandı. Vedat'ın ortasına iyi yükselen Berat'ın kafa şutunu kaleci Erhan kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sol çarprazda kazanılan serbest vuruşu Ali Say kullandı. Ali Say'ın ceza sahasına havalandırdığı topu kaleci Evren, topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

35. dakikada Karşıyaka'nın kazandığı serbest vuruşta Ali Say'ın direkt kaleye gönderdiği topa son anda kaleci Evren sahip oldu.

45+1. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Berat'ın ara pasıyla hareketlenen Reşo Karşıyaka ceza sahasına girip kaleci Erhan ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Erhan'ı da çalımlayan Reşo'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

48. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Berat'ın arka direğe gönderdiği topa vurmakta geciken Reşo takımını bir golden etti.

65.dakikada Aydınspor 1923 ceza sahası dışında topla buluşan Okan'ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

68.dakikada Süleyman'ın şık pasıyla Karşıyaka ceza sahası önünde buluşan Berat'ın şutunda top kaleci Erhan'da kaldı.

61.dakikada Vedat'ın pasıyla buluşan Nezir defansın arkasına sarktıktan sonra bekletmeden vurdu. Top kaleci Evren'den döndü. Vedat yaklaşık 25 metreden sert vurdu Erhan son anda kornere çelmeyi başardı.

69. dakikada konuk takım skoru eşitledi. Sağ kanattan süratle Aydınspor 1923 ceza sahasına giren Ali Kemal, çapraz pozisyonda olmasına karşın düzgün bir vuruşla Evren'i avladı:1-1.

90+1. dakikada Karşıyaka'nın sağ köşe gönderi yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Vedat kullandı. Vedat'ın ortasına arka direkte iyi yükselen İsmail'in kafa şutunu çizgi üzerinden Can kafayla uzaklaştırdı.

Maç 1-1 bitti.

