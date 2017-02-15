Aydınspor 1923'ün derdi sakatlar

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki Ege derbisinde pazar günü Karşıyaka'yı ağırlayacak Aydınspor 1923'ü sakatların çokluğu düşündürüyor.

İsmail ve Berat Ali'nin sakatlıkları nedeniyle haftanın ilk antrenmanına katılamadığı siyah beyazlılarda yine sakatlıklıkları bulunan Oğuzhan ve Gürcan da takımdan ayrı düz koşu yapıyor. İsmail, Berat Ali, Oğuzhan ve Gürcan, yoğun tedavi süreciyle Karşıyaka maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.