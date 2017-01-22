Aydınspor 1923 umut tazeledi

Takımının başında ilk galibiyetini elde eden yeni teknik direktör Necat Gürpınar ilk 5 yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Kayseri Erciyesspor maçının ölçü olmayacağını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Play off'u istiyorsak, seri galibiyetler elde etmeliyiz. İyi bir kadroya sahibiz. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.
Takımının başında ilk galibiyetini elde eden yeni teknik direktör Necat Gürpınar ilk 5 yarışını sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Kayseri Erciyesspor maçının ölçü olmayacağını da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Play off'u istiyorsak, seri galibiyetler elde etmeliyiz. İyi bir kadroya sahibiz. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu.