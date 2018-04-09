Aydınspor 1923'ü korku sardı

AYDIN, ()
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta önceki hafta Karacabey Birlikspor galibiyetiyle kümede kalma yolunda umutlarını artıran Aydınspor 1923, deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'a tek golle boyun eğerek büyük avantaj kaybetti.
Düşme potasında yer alan siyah-beyazlıların, lider Uşakspor'la berabere kalan Osmaniyespor'la arasındaki puan farkı bitime 4 hafta kala 4 puana çıktı.
Ligdeki 15'inci yenilgisini alan siyah-beyazlılarda Bölgesel Amatör Lig'e korkusu iyice hissedilmeye başlandı. Aydınspor, Ankara Adliyespor, Sultanbeyli Belediyespor (D), Utaş Uşakspor ve Tekirdağspor (D) maçlarıyla sezonu noktalayacak.