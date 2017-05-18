Aydınspor 1923'te Türen'den savunma

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme üzüntüsü yaşayan Aydınspor 1923'ün Başkanı Hidayet Türen, başarısızlıkta yönetimin suçu olmadığını söyledi. Sezon başından bu yana borç eritmeye çalıştıklarını belirterek, "Takımın küme düşmesinde futbolcular ve teknik ekiplerin hataları oldu. Biz bu kulübün önüne hiçbir zaman taş koymadık. Önceki yönetimlerdeki arkadaşlar gibi Aydınspor 1923'ü zarara uğratmadık. Hepimizin vicdanı çok rahat, ben de görevimin başındayım" diye konuştu.

Kulüp için harcadıkları tüm paranın resmi olarak belgeli olduğunu sözlerine ekleyen Hidayet Türen, "Bu kulübü kaç para borçla devralıp ne icraatlar yaptığımızı herkes biliyor. Şu an 5 milyon TL'ye yakın borcumuz var. Biri çıkap, 'Ben bu ödemeleri yapacağım, kulübü düzlüğe çıkarırım' derse elbette bırakır gideriz. Ama şu anda öyle bir kişi yok" ifadelerini kullandı. Türen, taktımın gelecek sezon yeniden 2'nci Lig'e yükseleceğini de sözlerine ekleyerek, "Yiğit bir efe düştüğü yerden kalkmasını çok iyi bilir" ifadesini kullandı.