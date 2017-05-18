Aydınspor 1923'te Türen'den savunma

Kulüp için harcadıkları tüm paranın resmi olarak belgeli olduğunu sözlerine ekleyen Hidayet Türen, "Bu kulübü kaç para borçla devralıp ne icraatlar yaptığımızı herkes biliyor. Şu an 5 milyon TL'ye yakın borcumuz var. Biri çıkap, 'Ben bu ödemeleri yapacağım, kulübü düzlüğe çıkarırım' derse elbette bırakır gideriz. Ama şu anda öyle bir kişi yok" ifadelerini kullandı. Türen, taktımın gelecek sezon yeniden 2'nci Lig'e yükseleceğini de sözlerine ekleyerek, "Yiğit bir efe düştüğü yerden kalkmasını çok iyi bilir" ifadesini kullandı.
Kulüp için harcadıkları tüm paranın resmi olarak belgeli olduğunu sözlerine ekleyen Hidayet Türen, "Bu kulübü kaç para borçla devralıp ne icraatlar yaptığımızı herkes biliyor. Şu an 5 milyon TL'ye yakın borcumuz var. Biri çıkap, 'Ben bu ödemeleri yapacağım, kulübü düzlüğe çıkarırım' derse elbette bırakır gideriz. Ama şu anda öyle bir kişi yok" ifadelerini kullandı. Türen, taktımın gelecek sezon yeniden 2'nci Lig'e yükseleceğini de sözlerine ekleyerek, "Yiğit bir efe düştüğü yerden kalkmasını çok iyi bilir" ifadesini kullandı.