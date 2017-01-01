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Aydınspor 1923'te teknik direktör arayışı sürüyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırımızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün Başkanı Hidayet Türen salı gününe kadar yeni teknik adamın belirleneceğini söyledi. Göksel Özdemir ile yolların ayrılmasının ardından çalışmaların tüm hızıyla...

Aydınspor 1923'te teknik direktör arayışı sürüyor
SPOR Toto 2'nci Lig Kırımızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün Başkanı Hidayet Türen salı gününe kadar yeni teknik adamın belirleneceğini söyledi.
Göksel Özdemir ile yolların ayrılmasının ardından çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü dile getiren Türen, "Salı günü takımımız yeni yılın ilk idmanını yapacak ve yeni çalıştırıcımız takımın başında olacak" dedi.
Birçok teknik adamın takımda görev yapmak istediğini dile getiren Türen, "Sayısız telefon aldık. Ancak bizim listemiz ve görüştüğümüz isimler belli. 2 gün içinde bizi üst seviyeye taşıyacak birine imza attıracağız" diye konuştu. Aydınspor 1923, Selahaddin Dinçel, Semih Yuvakuran, Gürkan Ferhatoğlu, Mustafa Ceviz, Tevfik Ata Tekin, Hikmet Şıktaşlılar ve Tolga Doğantez gibi teknik direktörlerle temas halinde.

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