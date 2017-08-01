Aydınspor 1923'te Süleyman ayrıldı

YENİ sezonda 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Aydınspor 1923'te defans oyuncusu Süleyman Özdamar takımdan ayrıldı. Yönetimle alacağı konusunda bir türlü uzlaşamayan 24 yaşındaki futbolcu, 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Silivrispor'a imza attı.

Süleyman'ın Silivrispor kampına katıldığı öğrenilirken, Aydınspor 1923'ün diğer stoperi İsmail Hacıhafızoğlu'nu takımda tutmak için yoğun çaba sarfettiği bildirildi. Ancak maddi sıkıntı çeken Ege ekibinin İsmail'le de anlaşmasının zor olduğu vurgulandı.