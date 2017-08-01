Aydınspor 1923'te Süleyman ayrıldı

Süleyman'ın Silivrispor kampına katıldığı öğrenilirken, Aydınspor 1923'ün diğer stoperi İsmail Hacıhafızoğlu'nu takımda tutmak için yoğun çaba sarfettiği bildirildi. Ancak maddi sıkıntı çeken Ege ekibinin İsmail'le de anlaşmasının zor olduğu vurgulandı.
Süleyman'ın Silivrispor kampına katıldığı öğrenilirken, Aydınspor 1923'ün diğer stoperi İsmail Hacıhafızoğlu'nu takımda tutmak için yoğun çaba sarfettiği bildirildi. Ancak maddi sıkıntı çeken Ege ekibinin İsmail'le de anlaşmasının zor olduğu vurgulandı.